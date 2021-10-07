Pane nas redes sociais nos deu sete horas de paz e de caos

As sete horas de pane nos levaram a muitas perguntas e muitas afirmações: o que fazer agora? Como seria meu negócio sem a rede social? Por outro, afirmamos para nós mesmos: como somos reféns da rede! Sim, e mais do que isso, somos reféns de redes monopolizadas, redes de um só servidor.

Sete horas foram suficientes até mesmo para desejar estratégias novas ou alternativas para os negócios. Sete horas foram suficientes para, em meio ao caos das empresas do Zuckerberg, empreendedores da tecnologia e do digital fomentarem ideias de novas redes já que elas movem o mundo.

Saímos da pane atônicos. Pensativos. Tentando configurar nossas mentes para um mundo sem redes, mas parece não ser mais possível viver desconectados. Parece não fazer mais sentido um mundo off. Para Gui Rios, diretor executivo da SA365, é difícil não ser afetado por falhas como essas devido à forte audiência que essas redes atraem na internet. “Seria muito romântico da minha parte falar que precisamos diversificar canais, porque isso vai aumentar muito o custo de produção e em uma audiência que seja menor”, ressalta, porém alerta que é preciso ter um plano B para quando situações desse tipo acontecerem. “Temos que ter um plano B, a verdade é essa. Mas o plano A ainda é muito forte, tem muita audiência. A verdade é que as marcas e agências são muito reféns do Facebook como um todo”, completa.