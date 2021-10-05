Confira 17 apps de mensagens instantâneas alternativos ao WhatsApp

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A boa e velha mensagem de texto parece não ter sido atingida pelo caos vivido nesta segunda-feira. Além de gratuito, o SMS não depende de internet, o que facilita ainda mais. A troca de mensagens pode até demorar um pouquinho mais para ser efetuada, já que depende do sinal de celular. Na falta de WhatsApp e Telegram, basta ter o contato salvo para enviar um SMS.

O aplicativo de mensagens instantâneas Telegram, normalmente, é a primeira alternativa dos usuários quando o WhatsApp apresenta alguma instabilidade. É grátis e tem uma interface parecida com o concorrente.

Muito parecido com o WhatsApp e o Telegram, o Signal promete mais segurança. Para você que só deseja mandar aquela mensagem simples, o aplicativo é gratuito. É necessário que os contatos também tenham o app instalado, diferente do que ocorre no SMS.

As mensagens diretas do Twitter, também conhecidas como DM, são alternativas antigas. Por lá, é possível enviar fotos, vídeos, além de texto e áudio. Basta criar uma conta no aplicativo. Não há relação com o número de telefone, mas com a conta criada na rede social. É gratuito.

O aplicativo é muito conhecido entre gamers, que se comunicam durante os jogos. Mas é possível conversar por meio de mensagens de texto, além de enviar imagens. Diferente do WhatsApp e parecido com o Twitter, é necessário adicionar as pessoas para criar uma conversa.

É uma espécie de SMS, mas vale apenas para usuários de iPhone. A plataforma permite o envio de texto, foto, vídeos e até áudios. Ele exige conexão com a internet.

O e-mail pode ser a chamada "bola de segurança". Quando as plataformas modernas apresentam instabilidade, o e-mail segue como uma forma de comunicação rápida e gratuita. Ele é gratuito, exige conexão da internet, mas permite comunicação com pessoas que possuem contas em outras plataformas.

O aplicativo é gratuito e muito usado na China. O aplicativo funciona no modelo do Discord, sem número de telefone. Por lá o usuário deve procurar outra pessoa por uma identidade - chamada ID, que pode ser um e-mail ou WR code. O app é gratuito.

O aplicativo é do Japão e foi criado há mais de dez anos. Para fazer um cadastro, é preciso inserir o número de telefone. Os contatos estão disponíveis para conversar pelo app.

Provavelmente você já ouviu falar do Skype, usado para chamadas de vídeo. Mas há também opção de conversa por texto. O chat não é tão elaborado como em outros aplicativos, mas serve para se comunicar. Pode ser usado no computador e tablets. O uso é gratuito.

Os serviços do Google facilitam o trabalho de muita gente no cotidiano. Entre eles está o Gmail, o Drive, além do Chrome. Mas há ainda o Google Chat. O recurso é gratuito e permite uma integração com os outros serviços da plataforma.

O Messenger é uma opção que também pode sofrer com instabilidade, já que é ligado ao Facebook. O recurso é gratuito, garante segurança e permite integração com os contatos do celular.

O Wire tem como foco a privacidade do usuário. A plataforma permite o envio de mensagens criptografadas. O uso é gratuito.

O Librem Chat é um aplicativo pouco conhecido, mas também garante segurança dos usuários. A criação de conta pede o endereço de e-mail. A conversa pode ser por meio de texto, chamadas de vídeo e voz. O download é gratuito.

O aplicativo não pede número de telefone para cadastro. Ele garante privacidade. Um nome exclusivo pode ser criado como forma de identificação na plataforma. O uso é pago.

O Wickr.me tem o funcionamento semelhante ao de outros aplicativos. Ele garante mensagens criptografadas. Há opção de escolher um tempo de validade para as mensagens — elas desaparecem após o período escolhido. O uso é gratuito.