Os ditados populares que sofreram mudanças no mundo digital

OS ÚLTIMOS SERÃO OS PRIMEIROS

A máxima vem do futebol, o esporte mais popular do mundo. Significa que, caso o time esteja sempre na frente do placar, não há necessidade de qualquer mudança. O mundo digital trouxe outra possibilidade: as jogadas do time podem ficar "manjadas". Portanto, em time que está ganhando também se mexe para poder continuar a ganhar. Segundo Millet, em "O Dilema do Inovador", Clayton Christensen mostra a dificuldade das empresas em mudar os seus produtos vencedores e acabam atropelados por novos entrantes no mercado.

Evando Millet ressalta que, no ambiente das startups, o lançamento de produtos é feito antes que estejam prontos. A validação acontece no contato com os clientes. "Se você não tiver vergonha do seu produto no lançamento, você o lançou tarde demais, é um dos mantras do Vale do Silício. Quem trabalhar devagar nesse ambiente não chegará a lugar nenhum", detalha o comentarista.

Millet afirma que você pode viver do passado, tentar antecipar o futuro ou se preparar para qualquer futuro que vier, mas a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo, como disse Alan Kay, cientista do Laboratório PARC da Xerox, criador da interface gráfica como a conhecemos hoje. "Se você quiser esperar para ver o que vai acontecer, alguém chegará no seu lugar. A época é de arriscar, experimentar, ousar. Pode ter certeza que, se você tiver alguma ideia boa, alguém no mundo estará tendo a mesma ideia. Se esperar para levar adiante, já era", comenta sobre a espera.