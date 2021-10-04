Os ditados populares que sofreram mudanças no mundo digital

"Devagar é que se vai longe" e "quem espera sempre alcança" são alguns ditados populares que marcam gerações e ficaram gravados na memória. Mas, assim como outras situações e ações, os pensamentos repetidos ainda por muita gente sofreram mudanças com o mundo digital. Desde o surgimento da internet, algumas características da sociedade mudaram, entre elas a espera por resultados e as estratégias usadas por empresas no mercado. Com essas modificações, essas frases prontas ganharam "cara nova".
Segundo Evando Millet, comentarista do quadro CBN Inovação, da CBN Vitória, a sabedoria contida nos ditados já não são mais um consenso, sobretudo no ambiente das startups.
"Nesse mundo das startups e com transformações digitais, a velocidade das coisas modifica até os ditados populares. As novas máximas se aplicam principalmente para as grandes empresas, com necessidade de mudanças e de olho nos concorrentes "
Em entrevista a apresentador do programa CBN Cotidiano,Mário Bonella, o especialista aponta que o mundo digital trouxe respostas mais imediatas. As novas percepções mudam os pensamentos sobre trabalho coletivo e resultados positivos, por exemplo. Ouça a entrevista na íntegra:
CBN Inovação - Os ditados populares que mudaram no mundo digital
VEJA ALGUNS EXEMPLOS:
OS ÚLTIMOS SERÃO OS PRIMEIROS
A máxima vem do futebol, o esporte mais popular do mundo. Significa que, caso o time esteja sempre na frente do placar, não há necessidade de qualquer mudança. O mundo digital trouxe outra possibilidade: as jogadas do time podem ficar "manjadas". Portanto, em time que está ganhando também se mexe para poder continuar a ganhar. Segundo Millet, em "O Dilema do Inovador", Clayton Christensen mostra a dificuldade das empresas em mudar os seus produtos vencedores e acabam atropelados por novos entrantes no mercado.
Evando Millet ressalta que, no ambiente das startups, o lançamento de produtos é feito antes que estejam prontos. A validação acontece no contato com os clientes. "Se você não tiver vergonha do seu produto no lançamento, você o lançou tarde demais, é um dos mantras do Vale do Silício. Quem trabalhar devagar nesse ambiente não chegará a lugar nenhum", detalha o comentarista.
Millet afirma que você pode viver do passado, tentar antecipar o futuro ou se preparar para qualquer futuro que vier, mas a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo, como disse Alan Kay, cientista do Laboratório PARC da Xerox, criador da interface gráfica como a conhecemos hoje. "Se você quiser esperar para ver o que vai acontecer, alguém chegará no seu lugar. A época é de arriscar, experimentar, ousar. Pode ter certeza que, se você tiver alguma ideia boa, alguém no mundo estará tendo a mesma ideia. Se esperar para levar adiante, já era", comenta sobre a espera.
"Os vencedores levam tudo é o novo ditado. Startups rodam em alta velocidade para adquirir clientes, sem dar lucro por anos a fio para criar uma barreira de entrada intransponível", descreve o comentarista. Antes bastava fazer melhor e mais barato. Depois, o importante era fazer diferente. Agora, o fundamental é fazer primeiro. "Os últimos serão os últimos mesmo", conclui.