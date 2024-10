Justiça inglesa julga ação bilionária para atingidos por Lama do Doce

Crédito: Arte - Geraldo Neto

A multinacional BHP e a mineradora Vale são as controladoras da Samarco, cuja barragem de rejeitos de minério se rompeu, em 2015. O percurso dos dejetos destruiu cidades e promoveu estragos em dezenas de outros municípios e no litoral capixaba, e matou 19 pessoas.

A ação na Inglaterra teve início em 2018, com 200 mil vítimas. Em 2022 a Justiça inglesa reconheceu ser a jurisdição para julgar o caso. É conduzida pelo escritório de advocacia internacional Pogust Goodhead, especializado em ações coletivas ligadas a causas ambientais e sociais.

“Vão ser desveladas as decisões dos executivos que levaram por imprudência e por descaso ao rompimento da barragem que afetou milhares de pessoas”, observa Ana Carolina Salomão, porta-voz e sócia do Pogust.

Em 2023 a Vale se tornou ré na ação, mas foi retirada após acordo. Porém, assumiu o compromisso de pagar 50% dos valores em caso de indenizações. A BHP refuta as alegações sobre o nível de controle em relação à Samarco, e diz que sempre foi uma empresa com operação e gestão independentes (veja abaixo).

Veja também Lama no Rio Doce: Justiça confirma litoral do ES entre atingidos por rejeitos

Como será o julgamento

Vão ser quase quatro meses de julgamento que terá início nesta segunda-feira (21). A conclusão desta fase deverá ocorrer em março do próximo ano e com sentença por volta de meados de 2025.

Segundo Ana Carolina Salomão, o julgamento será sobre a responsabilização. “Vão decidir se a empresa e seus executivos foram responsáveis pelo desastre que matou 19 pessoas e atingiu outros milhares”.

Confira as etapas, segundo as informações do Pogust:

21/10 a 24/10 - Tem início o julgamento com as declarações iniciais das partes durante a primeira semana. Falam os autores do processo, os atingidos e na sequência os representantes da BHP

Tem início o julgamento com as declarações iniciais das partes durante a primeira semana. Falam os autores do processo, os atingidos e na sequência os representantes da BHP 28/10 a 14/11 - Interrogatório das testemunhas da BHP

Interrogatório das testemunhas da BHP 18/11 a 19/12 - Vão ser ouvidos especialistas em Direito Civil, Societário e Ambiental brasileiros

Vão ser ouvidos especialistas em Direito Civil, Societário e Ambiental brasileiros 20/12/2024 a 13/01/2025 - Recesso da corte inglesa

- Recesso da corte inglesa 13/01 a 16/01 - Vão ser ouvidos os especialistas em questões geotécnicas (e de licenciamento)

- Vão ser ouvidos os especialistas em questões geotécnicas (e de licenciamento) 17/01 a 23/02 - Preparação dos argumentos finais das partes envolvidas no processo

- Preparação dos argumentos finais das partes envolvidas no processo 24/02 a 05/03 - Apresentação das alegações finais

- Apresentação das alegações finais Meados de 2025 - Divulgação da sentença

Ana Carolina explica que, embora o processo seja julgado na corte inglesa, a base legal é o direito brasileiro. “Amparada na legislação ambiental e civil brasileira, que está entre as mais avançadas do mundo. Além disso, a corte inglesa tem vasta experiência em lidar com ações coletivas internacionais de grande escala, o que garante uma análise aprofundada do caso”.

Ela destaca que o que se busca é uma indenização justa e completa por parte da mineradora anglo-australiana. “A ação na corte inglesa é uma via fundamental para garantir justiça às vítimas e estabelecer um precedente global para a responsabilização corporativa”, assinala.

Uma outra ação também movida pelo escritório Pogust na Holanda, onde estão as subsidiárias Samarco Iron Ore Europe BV e a Vale Holdings B, Foi feito um pedido de indenização de cerca de R$18 bilhões para mais de 70 mil vítimas,

Veja também Metais da lama de Mariana (MG) atingem de baleias a tartarugas no litoral do ES

Decisão do STF

No último dia 12, decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, proibiu os 46 municípios pagarem os advogados responsáveis pelas ações que tramitam em tribunais no exterior.

A liminar foi concedida em ação apresentada pelo Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), entidade que representa as maiores mineradoras do país, segundo informações da Agência Brasil.

Ana Carolina avalia como “natural a decisão do ministro”, diante do porte da causa. Assinala que é mais uma estratégia da empresa contra a ação. “Não vão passar impunes e não vão conseguir obstar o direito dos clientes de recorrerem à Justiça”, diz.

O que diz a BHP e a Vale

Por nota a BHP informa que o rompimento da barragem de Fundão da Samarco foi uma tragédia e cita que a solidariedade da empresa “permanece com as famílias e comunidades atingidas”.

Informa que refuta as alegações acerca do nível de controle da empresa em relação à Samarco, e diz que sempre foi uma empresa com operação e gestão independentes. “Continuamos a trabalhar em estreita colaboração com a Samarco e a Vale para apoiar o processo contínuo de reparação e compensação em andamento no Brasil”.

Acrescenta que a Fundação Renova foi criada em 2016 como parte do primeiro acordo com as autoridades públicas brasileiras. “Ela já destinou mais de R$ 37 bilhões em auxílio financeiro emergencial, indenizações, reparação do meio ambiente e infraestruturas para aproximadamente 430.000 pessoas, empresas locais e comunidades indígenas e quilombolas”.

Finaliza informando que a BHP Brasil “está trabalhando coletivamente com as autoridades brasileiras e outras partes buscando soluções para finalizar um processo de compensação e reparação justo e abrangente, que mantenha os recursos no Brasil para as pessoas e o meio ambiente brasileiros atingidos”. diz ainda que “a BHP continua com sua defesa na ação judicial no Reino Unido, que duplica e prejudica os esforços em andamento no Brasil”.

A Vale, por nota, informa que, como uma das acionistas da Samarco, segue engajada no processo de mediação de um acordo no Brasil, conduzido pelo Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF 6), para estabelecer uma "reparação justa e integral às pessoas atingidas e ao meio ambiente".

Destaca ainda que "as tratativas sobre o tema ocorrem exclusivamente no âmbito do processo de mediação do acordo e em observância aos princípios norteadores desse tipo de método de solução de conflitos, sob a liderança do desembargador responsável pela condução do procedimento".

Por último, acrescenta que "reafirma seu compromisso com as ações de reparação e compensação relacionadas ao rompimento da barragem de Fundão, da Samarco".

A Gazeta integra o Saiba mais