Herança colonial e distopia tropical no Brasil

Em um instigante livro, ‘Natureza, cultura e desigualdades’ (2024), editado pela Civilização Brasileira, Thomas Piketty trouxe reflexões importantes. De acordo com o economista francês, as forças das mudanças históricas “foram as mobilizações social e política, assim como a capacidade de criar oportunidades institucionais”. Farei alguns comentários sobre o assunto.



A posse do capital determina a estrutura de poder. Entre nós, o Plano Safra 2024/2025 disponibilizou R$ 400 bilhões para a agricultura empresarial. Nas estatísticas do Banco Central consta que, no acumulado em doze meses, os juros nominais alcançaram R$ 935 bilhões (7,8% do PIB) em março deste ano. O ministro Fernando Haddad, da Fazenda, afirmou publicamente que o Brasil tem uma “caixa-preta” de R$ 800 bilhões em renúncias fiscais.