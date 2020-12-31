Um truque rápido e fácil para fazer um olho com brilho para o Réveillon

Coluna Beleza co Crédito: Divulgação/Ricardo Silveira

Passado o Natal, todo mundo começa a pensar no Réveillon. Isso mesmo, como bem diz o maquiador Ricardo Silveira no vídeo abaixo, um fim de ano nunca foi tão esperado como esse. Por conta disso, queremos energia positiva e muito brilho pra mandar embora tudo aquilo que rolou em 2020, e que queremos esquecer.

Por isso, essa semana ele ensina um truque rápido e fácil para fazer um olho com muito brilho - e arrasar na virada. Antes, porém, a proposta é fazer uma pele bem iluminada. Não sabe como? Então vá até o fim desta página e clique na primeira coluna feita por Ricardo: 4 passos para uma pele superiluminada de verão.

Agora o spoiler de sempre: a estrela dessa make é uma sombra em brilho cremosa. Invista e se jogue!

Um ano incrível pra gente!