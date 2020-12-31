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Beleza para Todxs

Um truque rápido e fácil para fazer um olho com brilho para o Réveillon

O maquiador Ricardo Silveira ensina você a fazer um olho lindo e poderoso para curtir a virada do ano - e que ano!

Publicado em 31 de Dezembro de 2020 às 13:37

Públicado em 

31 dez 2020 às 13:37
Ricardo Silveira

Colunista

Ricardo Silveira

Coluna Beleza para Todxs com o maquiador Ricardo Silveira
Coluna Beleza co Crédito: Divulgação/Ricardo Silveira
Passado o Natal, todo mundo começa a pensar no Réveillon. Isso mesmo,  como bem diz o maquiador Ricardo  Silveira no vídeo abaixo, um fim de ano nunca foi tão esperado como esse. Por conta disso, queremos energia positiva e muito brilho pra mandar embora tudo aquilo que rolou em 2020, e que queremos esquecer.
Por isso, essa semana ele ensina um  truque rápido e fácil para fazer um olho com muito brilho - e arrasar na virada. Antes, porém, a proposta é fazer uma pele bem iluminada. Não sabe como? Então vá até o  fim desta página e clique na primeira coluna feita por Ricardo: 4 passos para uma pele superiluminada de verão.
Agora o spoiler de sempre: a  estrela dessa  make é uma sombra em brilho cremosa. Invista e se jogue! 
Um ano incrível pra gente!
Acompanhe o maquiador Ricardo Silveira no instragram

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5 dicas para você aprender a passar o batom vermelho, um clássico do Natal

4 passos para uma pele superiluminada de verão

Ricardo Silveira

Ricardo Silveira é maquiador, educador e especialista em noivas. Ganhou reconhecimento nacional ao compartilhar seu lifestyle e dicas de maquiagem aos seus seguidores

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