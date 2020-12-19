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Maquiagem

4 passos para uma pele superiluminada de verão

A "Beleza para Todxs" está de colunista novo e ele já chegou com tudo, ensinando os truques de uma produção bem glow pra você arrasar neste verão

Publicado em 19 de Dezembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

19 dez 2020 às 05:00
Ricardo Silveira

Colunista

Ricardo Silveira

Ricardo Silveira, maquiador
Ricardo Silveira, maquiador Crédito: Instagram/reprodução
Um dos maquiadores mais badalados do Estado, Ricardo Silveira, é o mais novo colunista da Revista.ag. Ele assume, a partir dessa semana, a coluna Beleza para Todxs, e trará dicas de make e beleza todas as quintas feiras para internautas e seguidores da revista do instagram da revista (@sigaag). 
Estou superanimado! Principalmente porque começo no início do verão, estação que rende altas dicas de maquiagem. Não à toa, no primeiro vídeo, Ricardo traz 4 dicas para uma pele superiluminada que tem tudo a ver com a estação quente. Bora aprender a ficar ainda mais linda - e lindo -  com ele? 
Acompanhe o maquiador Ricardo Silveira em seu instagram

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Ricardo Silveira

Ricardo Silveira é maquiador, educador e especialista em noivas. Ganhou reconhecimento nacional ao compartilhar seu lifestyle e dicas de maquiagem aos seus seguidores

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