4 passos para uma pele superiluminada de verão

Um dos maquiadores mais badalados do Estado, Ricardo Silveira, é o mais novo colunista da Revista.ag. Ele assume, a partir dessa semana, a coluna Beleza para Todxs, e trará dicas de make e beleza todas as quintas feiras para internautas e seguidores da revista do instagram da revista (@sigaag).
Estou superanimado! Principalmente porque começo no início do verão, estação que rende altas dicas de maquiagem. Não à toa, no primeiro vídeo, Ricardo traz 4 dicas para uma pele superiluminada que tem tudo a ver com a estação quente. Bora aprender a ficar ainda mais linda - e lindo - com ele?