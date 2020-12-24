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Beleza para Todxs

5 dicas para você aprender a passar o batom vermelho, um clássico do Natal

O maquiador Ricardo Silveira revela alguns segredinhos que são fundamentais para que sua boca fique perfeita, a make dure mais tempo e não suje a máscara. Quer saber? Confira no vídeo abaixo

Públicado em 

24 dez 2020 às 05:00
Ricardo Silveira

Colunista

Ricardo Silveira

O maquiador Ricardo Silveira ensina em 5 passos como passar batom vermelho
E ainda vai ter uma dica extra. Corre lá no vídeo e confere Crédito: Divulgação/Ricardo Vieira
Uma boca vermelha tem seu lugar. Mas, infelizmente, muitas mulheres ainda têm um pouco de receio na hora de apostar nessa cor para cobrir os lábios. E, o pior, arrumam várias desculpas para isso. Dizem que tem boca pequena... ou grande demais. Lábios finos... ou grossos demais. Ou até mesmo que o batom vermelho só pode ser usado à noite.
O maquiador Ricardo Silveira esclarece: nenhuma das alternativas estão corretas. Segundo ele, que é um expert no assunto, a única coisa que você, realmente, precisa se preocupar na hora de escolher o batom vermelho, é passá-lo corretamente,  o que não é nada fácil. Pra facilitar a sua, a minha, a nossa vida, ele dá 5 dicas de como fazer isso no vídeo abaixo. Até porque o Natal chegou e a cor é um clássico que tem tudo a ver com a data. Se for combinado com um look vermelho, melhor ainda, como ele e a modelo mostram a seguir. Confira!
5 dicas para ajudar você a passar o batom perfeitamente
O lápis de boca é fundamental nesse processo, e não apenas para o contorno Crédito: Ricardo Silveira
Acompanhe o maquiador Ricardo Silveira no Instagram 

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Ricardo Silveira

Ricardo Silveira é maquiador, educador e especialista em noivas. Ganhou reconhecimento nacional ao compartilhar seu lifestyle e dicas de maquiagem aos seus seguidores

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