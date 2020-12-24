5 dicas para você aprender a passar o batom vermelho, um clássico do Natal

Uma boca vermelha tem seu lugar. Mas, infelizmente, muitas mulheres ainda têm um pouco de receio na hora de apostar nessa cor para cobrir os lábios. E, o pior, arrumam várias desculpas para isso. Dizem que tem boca pequena... ou grande demais. Lábios finos... ou grossos demais. Ou até mesmo que o batom vermelho só pode ser usado à noite.

O maquiador Ricardo Silveira esclarece: nenhuma das alternativas estão corretas. Segundo ele, que é um expert no assunto, a única coisa que você, realmente, precisa se preocupar na hora de escolher o batom vermelho, é passá-lo corretamente, o que não é nada fácil. Pra facilitar a sua, a minha, a nossa vida, ele dá 5 dicas de como fazer isso no vídeo abaixo. Até porque o Natal chegou e a cor é um clássico que tem tudo a ver com a data. Se for combinado com um look vermelho, melhor ainda, como ele e a modelo mostram a seguir. Confira!