10 profissionais da saúde relatam o desafio de ser mãe na pandemia

Mariangela Alochio Avellar, médica pediatra

"Meus filhos estão morando com meus pais no sítio, a última vez que nos encontramos foi dia 12 de abril. Quando me despedi sabia que teria que me afastar, trabalho na UTI então faço parte da linha de frente. Eles não entendem porque todo mundo pode ficar em casa enquanto eu tenho que ir trabalhar, explico que a mamãe precisa ir ajudar os pacientes, e falo para eles serem fortes porque isso tudo vai passar. A saudade é grande, mas todos os dias nos falamos e nos vemos por videochamada. Neste período fiquei em isolamento porque fiquei doente, tive o coronavírus, mas já estou curada. Este Dia das Mães será muito especial porque estaremos juntos depois de um mês. Mas claro, com toda a segurança e de máscaras", diz a mãe de João Pedro e Daniel e esposa de Luiz Gustavo.

"Sou médica oncologista clinica e trabalho com pacientes oncológicos . O paciente com câncer não pode esperar e em tempos de Covid-19 encontram mais desafios. E com eles eu estou ali , na clínica , no salão de quimioterapia mantendo uma rotina com devidos cuidados e EPI padronizado. Tenho uma filha de 3 anos, a Luiza, que está em casa . Tenho que tentar manter a rotina com os pacientes e com minha filha . Com ela tento brincar e fazer alguma atividade escolar online. Tento compensar a falta que faz o convívio com outras crianças e as atividades pedagógicas . Estamos todos expostos e pertencemos ao grupo de risco . Com minha filha Luiza tem sido desafiado , ela não tem com quem brincar, fica tempo integral no apartamento , com conforto , é claro e sou muito grata a isso . Mas sente falta dos amiguinhos de brincar . Chego em casa e tento compensar . Inventamos todas as brincadeiras possíveis que possa imaginar . E assim tentamos levar essa situação difícil para todos", relata a mãe da Luiza.

“Como gerente de enfermagem do hospital, essa pandemia trouxe uma enorme responsabilidade de elaborarmos todas as complexas contingências necessárias. Para tanto, houve inúmeras horas a mais de dedicação à instituição e uma necessidade de conversar bastante com minha única filha sobre este momento ímpar que estamos vivenciando. Fazer uma criança de 12 anos entender toda a complexidade deste momento foi um grande desafio, mas que valeu muito a pena”, diz a mãe de Isabela.

“Ser médica e ser mãe em um momento como este, de luta contra uma pandemia, nos sensibiliza mais e aumenta a nossa vontade de contribuir de todas as formas para o combate ao coronavírus. Pensamos em nossos filhos, em nossos familiares, em nossos colegas de trabalho e na sociedade como um todo. O sentimento maternal acaba nos fortalecendo e se transforma em uma motivação ainda maior para seguirmos adiante todos os dias, acreditando sempre que vamos vencer essa batalha, e vamos vencer juntos! Essa também é uma forma de demonstrarmos o nosso amor”, diz a mãe de Bruna e Luiza.

"Sou médica anestesiologista há 20 anos, trabalho no Hospital Jayme Santos Neves e no Cias, estou na linha de frente. Chego em casa vou direto tomar banho, faço higiene bucal, continuo morando com eles. Mas não estou vendo os meus pais, que já fizeram aniversário neste período. E o Dia das Mães vai ser virtual, infelizmente. Não vou poder ver a Dona Angélica", conta a mãe de Melissa (13) e Murilo (10).

“Minha experiência nesta pandemia, como mãe e médica na equipe de frente de combate ao coronavírus, vai além de tudo que um dia jurei fazer pelo próximo. Minha família toda está à frente nesta luta. Filipe, na residência médica em São Paulo, Juliana, em seu último ano da faculdade de Medicina e meu marido, que também é médico. Fizemos nossa escolha e, por isso, temos o apoio um do outro”, mãe de Filipe e Juliana.

"Têm sido dias difíceis para nós, mães e profissionais de saúde, pois, além de tudo, convivemos com o temor de trazer a doença para nossos lares. O que nos conforta é termos uma família sempre unida e consciente do papel que exercemos na sociedade e do compromisso que sempre tivemos com o cuidar do ser humano. Meu marido, eterno companheiro sempre percebeu minha forma de atuar como médica e meus filhos nasceram neste lar, de "gente que gosta de cuidar de gente". Sempre foi assim e agora não seria diferente. Mães guardam histórias de luta e honra. Esta será mais uma para mim e para tantas mulheres da área da saúde que compõem a grande barreira humana na luta contra a Covid-19. Vamos vencer porque somos mães e não desistimos nunca!", diz a mãe de Luís Felipe e João Pedro.

"O medo diante de todo esse caos é inevitável. Medo de se contaminar, contaminar nossa família. Mas temos essa missão, que é ajudar o próximo e minimizar o sofrimento dos nossos pacientes. Então, não temos outra escolha senão seguir na luta", diz a mãe de Mariana e João