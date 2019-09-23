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Renata Rasseli

Índia atrai grupo capixaba de ioga para viagem espiritual

Mestre da prática milenar está reunindo interessados que vão se jogar na experiência da trip

Públicado em 

23 set 2019 às 10:16
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Pedro Permuy (interino)
Roteiro. Durante a viagem, o grupo passará pelo Taj Mahal Crédito: Reprodução/Instagram @aaronisgone
Entre os dias 8 e 21 de fevereiro, sete cidades e regiões da Índia serão lar para um grupo de capixabas que está se preparando para ter uma experiência por lá. A trip, que propõe uma reconexão de você com sua própria essência - além de uma transformação interna -, vai contemplar da meditação ao conhecimento acerca da cultura local e será comandada por Dante Negreiros, que há uma década já se dedica à prática do ioga. "A viagem é aberta a todos e estamos incluindo desde quem já conhece a prática até pessoas sem experiência. Lá, as aulas serão leves e o roteiro é todo de cunho espiritual. O ioga vai ser o cerne da nossa jornada", diz ele, em bate-papo com a coluna.
Família. Stella Miranda, Marilydia, o casal Aryzio e Marilita Varejão, Tatiana e Marilena Varejão: celebrando 64 anos de casamento Crédito: Mônica Zorzanelli
ZIG. Penha Arraz se prepara para viagem solidária em novembro deste ano. Está recolhendo donativos para crianças do Kênia.
Agora é que são elas! Júlia Bastos e Carol Hemerly Crédito: Mônica Zorzanelli
ZAG. Radicado no Espírito Santo, Tunico da Vila vai ao Rio no dia 2 de outubro para cantar no show especial “Eu, Você e o Samba”, do produtor Líber Gadelha.
Queridas de RR. Nilce e Rose Chieppe Crédito: Mônica Zorzanelli
ZIG. A rádio-oncologista Anne Kiister vai falar de avanços na radioterapia pós-operatória na II Jornada Capixaba de Urologia, em Vitória nos próximos dias 27 e 28.
Meeting de moda. Karol e Alexandra Tristão Crédito: Mônica Zorzanelli
ZAG. Está em alta entre os entendidos da estética tratar rugas com jato de plasma, procedimento que ressurge como nova promessa de rejuvenescimento. Quem conta é a médica Gláucia Duarte.

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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