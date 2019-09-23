Índia atrai grupo capixaba de ioga para viagem espiritual

Entre os dias 8 e 21 de fevereiro, sete cidades e regiões da Índia serão lar para um grupo de capixabas que está se preparando para ter uma experiência por lá. A trip, que propõe uma reconexão de você com sua própria essência - além de uma transformação interna -, vai contemplar da meditação ao conhecimento acerca da cultura local e será comandada por Dante Negreiros, que há uma década já se dedica à prática do ioga. "A viagem é aberta a todos e estamos incluindo desde quem já conhece a prática até pessoas sem experiência. Lá, as aulas serão leves e o roteiro é todo de cunho espiritual. O ioga vai ser o cerne da nossa jornada", diz ele, em bate-papo com a coluna.