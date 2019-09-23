Índia atrai grupo capixaba de ioga para viagem espiritual

Pedro Permuy (interino)
Entre os dias 8 e 21 de fevereiro, sete cidades e regiões da Índia serão lar para um grupo de capixabas que está se preparando para ter uma experiência por lá. A trip, que propõe uma reconexão de você com sua própria essência - além de uma transformação interna -, vai contemplar da meditação ao conhecimento acerca da cultura local e será comandada por Dante Negreiros, que há uma década já se dedica à prática do ioga. "A viagem é aberta a todos e estamos incluindo desde quem já conhece a prática até pessoas sem experiência. Lá, as aulas serão leves e o roteiro é todo de cunho espiritual. O ioga vai ser o cerne da nossa jornada", diz ele, em bate-papo com a coluna.
ZIG. Penha Arraz se prepara para viagem solidária em novembro deste ano. Está recolhendo donativos para crianças do Kênia.
ZAG. Radicado no Espírito Santo, Tunico da Vila vai ao Rio no dia 2 de outubro para cantar no show especial “Eu, Você e o Samba”, do produtor Líber Gadelha.
ZIG. A rádio-oncologista Anne Kiister vai falar de avanços na radioterapia pós-operatória na II Jornada Capixaba de Urologia, em Vitória nos próximos dias 27 e 28.
ZAG. Está em alta entre os entendidos da estética tratar rugas com jato de plasma, procedimento que ressurge como nova promessa de rejuvenescimento. Quem conta é a médica Gláucia Duarte.