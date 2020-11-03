Fundador da Casa do Porto morre de Covid-19, aos 82 anos

Um dos pioneiros do comércio e importação de vinhos no Espírito Santo e fundador da Casa do Porto, Ruy Saraiva Gomes, faleceu nesta segunda-feira (2), vítima da Covid-19, aos 82 anos. Seu Ruy da Casa do Porto, como era conhecido, deixa 4 filhos, entre eles o empresário Péricles Gomes, que comandou a Casa do Porto Vitória e atualmente está à frente da loja de São Paulo, 8 netos e 2 bisnetos e muitos amigos e amantes do vinho, que prestaram suas homenagens nas redes sociais.
A neta de Ruy, Gabriela Gomes Chodraui, disse que o avó tinha muita saúde e muito carisma à frente da tradicional casa na Praia da Costa, em Vila Velha. Ele ficou internado por quase 20 dias, mas, infelizmente, não resistiu às complicações da doença.