Fundador da Casa do Porto morre de Covid-19, aos 82 anos

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Aos amigos da CASA do Porto, perdemos o Sr. RUY . Aquele que aprendemos tanto com ele, nosso mestre . Gostaria de expor aqui nosso agradecimento a toda equipe médica (Dr.Lauro) clientes , amigos, ao nosso Ex Governador Paulo Hartug , difícil relacionar tanta gente mobilizada em ajudar de alguma forma. Temos plena consciência do empenho de todos. Em Especial ao Dr. CARONE , que abdicou de tudo em prol do SR.Ruy ( com um único objetivo ) salvar sua vida, imagino o quanto está destruido por não ter o feito. Obrigado mesmo ! É a notícia que não queríamos dar. Em especial perdi meu segundo Pai. * Gil Miguel - Casa do Porto.