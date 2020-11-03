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Renata Rasseli

Fundador da Casa do Porto morre de Covid-19, aos 82 anos

Ruy Saraiva Gomes, fundador da Casa do Porto, foi um dos pioneiros no comércio de vinhos no Espírito Santo

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 11:15

Públicado em 

03 nov 2020 às 11:15
Renata Rasseli

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Renata Rasseli

Ruy Saraiva Gomes, fundador da Casa do Porto, faleceu nesta segunda-feira (2) de Covid
Ruy Saraiva Gomes, fundador da Casa do Porto, faleceu nesta segunda-feira (2) de Covid Crédito: Instagram/Casa do Porto
Um dos pioneiros do comércio e importação de vinhos no Espírito Santo e fundador da Casa do Porto,  Ruy Saraiva Gomes, faleceu nesta segunda-feira (2), vítima da Covid-19, aos 82 anos. Seu Ruy da Casa do Porto, como era conhecido, deixa  4 filhos, entre eles o empresário Péricles Gomes, que comandou a Casa do Porto  Vitória e atualmente está à frente da loja de São Paulo, 8 netos e 2 bisnetos e muitos amigos e amantes do vinho, que prestaram suas homenagens nas redes sociais. 
A neta de Ruy, Gabriela Gomes Chodraui, disse que o avó tinha muita saúde e muito carisma à frente da tradicional casa na Praia da Costa, em Vila Velha. Ele ficou internado por quase 20 dias, mas, infelizmente,  não resistiu às complicações da doença. 

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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