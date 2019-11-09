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Viagem

Confira os 20 destinos de viagens mais procurados para 2020

Ubatuba, localizada no litoral paulista, é um dos destinos brasileiros que se destaca na pesquisa do Airbnb

Públicado em 

08 nov 2019 às 23:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Praia de Ubatuba Crédito: Divulgação
O Airbnb divulgou uma lista com seus 20 melhores destinos de viagem para o próximo ano. Um dos destinos brasileiros que se destaca na pesquisa é a cidade de Ubatuba, localizada no litoral paulista.
Milwaukee, em Wisconsin (Estados Unidos), lidera a lista de destinos mais procurados. Considerado um lugar histórico às margens do Lago Michigan, o local possui uma área incrível de bares, restaurantes e atrações culturais que incluem um museu de arte projetado pelo arquiteto Santiago Calatrava.
A pesquisa aponta ainda Bilbao (Espanha), em segundo lugar; Burian, na Tailânia, em 3º lugar, seguida de Sunburi, Victoria, na Austrália (4º) e Romênia (5º). Ainda figuram na lista a cidade de Xi’an, na China; Oregon (EUA), Luxemburgo; Guadalajara, no México, e Cali, na Colômbia.

QUERIDAS DE RR

Renata França, Sabrina Matias, Brunella Matias e Suellen Correia: Crédito: Monica Zorzanelli

IVETE NO VERÃO 2020

Ivete Sangalo começa sua maratona de verão no dia 28 de dezembro, no Café de la Musique. No dia 29, ela faz show em dose dupla, em Itacaré e Salvador, e, em seguida, segue para Praia do Forte.

50 ANOS DE MEDICINA

“Minha turma e eu” é o título do livro que o médico Ruy Lora Filho, lançará no dia 28, no CRM-ES. O livro conta a história da turma que iniciou o curso de medicina na Ufes, em 1964.

COQUETEL

Solange Herkenhoff e Nazaré Miranda Crédito: Mônica Zorzanelli

CAPIXABA NA HARPER'S BAZZAR

Carla Buaiz estampa duas páginas da edição de outubro da famosa revista Harper’s Bazzar. O texto conta um pouco mais sobre a história da designer de joias capixaba, suas inspirações e sua paixão por viagens.

PARTIU, MIAMI!

Depois de participar da Casa Cor ES 2019, nossa arquiteta Cyane Zoboli viaja no dia 23 para Miami.

SAVE THE DATE!

Jace Theodoro lança seu novo livro “Olhar de aceno para os lados”, no dia 5 de dezembro.

FESTA

 Sérgio Rogério de Castro e Anamaria Castro Crédito: Mônica Zorzanelli

FUNK NO NATAL DA CHANEL

Natal da Chanel Crédito: divulgação
Depois do pop brasileiro dominar o mundo, chegou a vez do funk. E dessa vez quem apostou no ritmo foi a Chanel em seu comercial especial de Natal, que anuncia uma edição limitada do tão famoso perfume, o Nº5. O vídeo, nada típico, deixou os fãs brasileiros da marca animados nas redes sociais.

ENCONTRO

Gracinha Nader e Angelina Cabral: em evento de novidades para casa. Crédito: Mônica Zorzanelli
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Adriana Esteves - Atriz, sobre seu novo trabalho, a novela das 9, “Amor de Mãe”

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SAMBA BOM

Vitória está entre as 25 cidades brasileiras que sediará neste sábado (9), no mercado São Sebastião, o movimento musical "Mulheres na roda de samba", evento que valoriza a participação feminina no samba. Da capital participam BatuqDelas, Samba pra Moças, Sambatom e Olhar de Sedução, todos só de mulheres. A homenageada deste ano é Leci Brandão, que terá seu samba Zé do Caroço cantado, ao mesmo tempo, às 17h, por todas as rodas de samba espalhadas pelo país, além de cidades na Itália e Portugal.

DESPEDIDA DE SOLTEIRO

Stella Miranda e Zeller Bernardino recebem neste sábado (9) para a despedida de solteiro, em sunset party, no Barro Vermelho. O casamento será na noite de Natal, no ateliê de Ana Paula Castro. Estaremos lá!

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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