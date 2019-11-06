Artista do ES é selecionada para salão de artes plásticas na França

Apresentação de Vanessa Xavier. Crédito: Divulgação

A artista plástica Vanessa Xavier, formada na Ufes, vai exibir a pintura "Grávida" , no Salão de Artes Plásticas de Saint-Denis, França. a partir do dia 8 de novembro. A pintura de 2005 é em homenagem à mulher de todas as nacionalidades. "A grávida é uma mulher soberana que, em seu ventre , gera uma vida. E serena e firme, aguarda o momento único", diz a artista.

Márcia Gabriella Barros e Libório Mulle Jr. Crédito: Monica Zorzanelli

TENDÊNCIAS

Clara Pais reunirá arquitetos nesta quarta-feira (06). Alexandre Luiz, gerente de marketing e produtos da Biancogres, irá apresentar as inspirações que a marca levou para a Cersaie 2019, maior feira internacional voltada a revestimentos cerâmicos, que aconteceu em setembro, na Itália. Além disso, o profissional também apresentará quais são as novas tendências do segmento para 2020.

LANÇAMENTO FASHION

Lorrayne Maia lança a linha de blusas, inspiradas nas cartelas das análises cromáticas, em parceria com os empresários Kátia e Renan Mantovanelli, nesta sexta (8), na Praia do Canto.

David Pimenta e Karla Toríbio Crédito: Monica Zorzanelli

Sonia Iamonde, Izolina Siqueira e Graça Costa: na abertura da ArteSanto, na Praça do Papa. Crédito: CAMILLA BAPTISTIN

COMENDA EGÍDIO COSER

Chisthine Samorini será homenageada com a comenda Egídio Antônio Coser nesta quinta-feira (7), no MS Buffet. A sessão solene é a maior da Câmara de Vereadores e 30 pessoas serão homenageadas. A comenda Egídio Antônio Coser é entregue a personalidades que se destacam no mundo empresarial.

Marisa Kunzler e Roberta Simões: no lançamento da novela "Amor de Mãe", na Rede Globo. Crédito: divulgação

CANÇÃO E PROSA

Neste sábado (9), o Centro de visitantes do Projeto Tamar, na Enseada do Suá, recebe mais uma edição do projeto Tamar Cultural, com o show “Canção & Prosa”, do cantor e compositor Zé Geraldo. A apresentação musical faz parte da programação especial promovida com o objetivo de celebrar o início da temporada reprodutiva das tartarugas marinhas. O evento conta ainda com show de abertura da banda Tamarear, formada por Gustavo Macacko, Marcos Clement e Juana Zanchetta.

QUERIDOS DE RR. Fábio e Geórgia Brasileiro Crédito: Mônica Zorzanelli

FESTIVAL DE FLORES EM GUARAPARI

Tulipas Crédito: divulgação

Mais de cinco mil flores e plantas ornamentais estarão em exposição e à venda no Festival de Flores em Guarapari. O evento terá início nesta quinta-feira, dia 7, e seguirá aberto para visitação do público até o dia 17, no piso principal do shopping Extracenter, no bairro Muquiçaba. Quem for ao local poderá adquirir plantas com preços a partir de R$ 2,99. A feira contará com diversas espécies, desde suculentas aos famosos bonsais. Destaques para as variedades de orquídeas, calandivas, rosas, violetas, girassóis, lírios, entre outras.

"Diferença ajuda a crescer" Cid Moreira - Apresentador de TV, sobre sua relação de 19 anos com a jornalista Fátima Sampaio Moreira

NOVO LIVRO DE BERNADETTE LYRA

Bernadette Lyra esta preparando um novo livro para ser lançado ainda neste mês de novembro. A coletânea de crônicas “Guananira” vai reunir textos publicados no Jornal A Gazeta e na Revista Você, da Ufes, que falam sobre a nossa ilha de Vitória de forma carinhosa, nostálgica, mas também crítica. A publicação será uma parceria entre a editora paulista A Lápis e a capixaba Maré.

VALE MÚSICA NA OSB

Seis alunos do Projeto Vale Música Serra estão no Rio de Janeiro aperfeiçoando seus conhecimentos musicais em uma residência artística com a Orquestra Sinfônica Brasileira. Eles irão se apresentar com a OSB no Concerto Série Mundo Portugal, no dia 06 de novembro, às 20h, no Teatro Municipal do Rio, sob a regência do maestro Pedro Carneiro. A participação dos jovens talentos capixabas faz parte do Programa Vale Música, uma iniciativa da Vale que contempla residências musicais, intercâmbios e encontros musicais entre alunos de diferentes projetos patrocinados pela Vale e orquestras parceiras.

ADEUS, OTACÍLIO COSER!