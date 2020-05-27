Pela primeira vez concordo com você, Damares Alves!

Reunião ministerial do dia 22 de abril de 2020 Crédito: Reprodução de vídeo

A divulgação do vídeo da reunião do presidente Jair Bolsonaro com seus ministros do dia 22 de abril ainda ecoa fortemente, gerando diversas consequências e não haveria como ficar inerte a tantas questões postas nas falas de todas aquelas pessoas presentes, nas omissões de alguns e no que acontece “aqui fora”. Aqui vou me ater mais especificamente ao papel representado pela ministra Damares Alves e a suas atitudes naquele dia.

Damares chefia o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Já falei em outras oportunidades dos problemas causados ao colocar “mulher” e “família” na mesma pasta. Com relação à reunião ministerial que tinha, supostamente, o escopo de tratar sobre a mobilização do governo federal para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus , o que mais se viu escancaradamente foi violação de direitos humanos.

Abraham Weintraub, o ministro da Educação – sim, da Educação, aquela que era a salvação das nossas crianças e das futuras gerações por um mundo melhor até pouquíssimo tempo – disse “odeio o termo 'povos indígenas', odeio esse termo. Odeio”. O chefe dele, Jair Bolsonaro , já havia afirmado antes de ser eleito que caso chegasse ao Poder Executivo, não teria “um centímetro demarcado para reserva indígena ou para quilombola”. E a promessa está de pé.

Ao ouvir as palavras inaceitáveis em uma democracia (se é que a nossa já não está perto do fim) ditas por Weintraub, a ministra Damares deveria ter se insurgido imediatamente, já que está à frente da pasta que leva o nome de Direitos Humanos e, mais ainda, por falar publicamente ser uma defensora dos direitos indígenas – com muita controvérsia neste ponto -, inclusive tendo adotado uma criança indígena (sem formalização da adoção, o que poderia repercutir até em uma conduta criminosa).

Quando Damares disse que estava atuando para que governadores e prefeitos brasileiros fossem presos por agirem no enfrentamento à pandemia da Covid-19, ela escancara o fim da esperança que se pode ter em um governo que prega que direitos humanos é “coisa de esquerdista”.

Na divulgada reunião ministerial, o que menos se viu falar foi sobre a defesa da vida. Aliás, as vidas de todos e todas nunca foram prioridade nem na campanha, nem agora na gestão do atual governo federal. O que se viu no vídeo não foge muito do que é apresentado diariamente pelo governo de forma pública, infelizmente.