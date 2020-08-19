“O Conto da Aia” já se mostra presente no Brasil

Cena da série The Handmaid's Tale, baseado na obra de Margaret Atwood Crédito: Divulgação

Capítulo 1: Homens são máquinas movidas a sexo, dizia Tia Lydia, e não muito mais. Eles querem apenas uma coisa. Vocês têm que aprender a manipulá-los, para o bem de si mesmas. Levá-los pelo nariz para onde quiserem; isso é uma metáfora. É a maneira como funciona a natureza. É o plano de Deus. É a maneira como são as coisas. Eles não conseguem deixar de fazê-lo, dizia ela. Deus os fez assim, mas Ele não as fez assim. Ele as fez diferentes. Cabe a vocês impor os limites. Mais tarde receberão agradecimentos.

Capítulo 2: É a história habitual, as histórias habituais. Deus para Adão, Deus para Noé. Frutificai e miltiplicai-vos, enchei abundantemente a Terra. Então vem aquele negócio velho e bolorento da Raquel e da Lea que nos martelaram na cabeça no Centro. Dá-me filhos, ou senão eu morro. Estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto do teu ventre? E ela lhe disse: Eis aqui a minha serva, Bilha; Entra nela para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela.

Capítulo 3: As mães deixaram as garotas de véus brancos em posição e retornaram a suas cadeiras. Há um pouco de choro entre elas, algumas trocas de palmadinhas confortadoras e de mãos segurando mãos, o uso ostentoso de lenços. O comandante dá continuidade ao serviço: Que a mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. E Adão não foi enganado, mas a mulher ao ser enganada cometeu a transgressão. Não obstante isso ela será salva pela concepção, se continuar na fé e caridade com sobriedade.

Capítulo 4: Os homens vestem jalecos brancos, como os que eram usados por médicos e cientistas. Cada um tem um cartaz pendurado ao pescoço para mostrar por que foi executado: um desenho de um feto humano. Eles eram médicos, na época, no tempo de antes. Esses homens, disseram-nos, são como criminosos de guerra. Não é desculpa o fato de que o que fizeram fosse legal na época. Esses corpos pendurados no muro são viajantes do tempo, anacronismos. Eles não mexeram nas lápides nem, tampouco, com a igreja. É apenas a história mais recente que os ofende. Somos úteros de duas pernas, apenas isso: receptáculos sagrados, cálices ambulantes.