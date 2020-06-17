Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Comportamento

União de mulheres é sempre atacada pelo fascismo eterno

Os fascistas eternos, os autoritários, todos aqueles que não conseguem lidar com as possibilidades de diferenças existentes em uma democracia, valem-se, na maioria das vezes, de ataques sexuais e de menosprezo às mulheres

Públicado em 

17 jun 2020 às 05:00
Renata Bravo

Colunista

Renata Bravo

Os relatos são feitos com o intuito de encorajar outras mulheres a também denunciarem comportamentos abusivos.
Mulheres unidas Crédito: Reprodução Instagram @ilustragabs
O ataque à união de mulheres em busca por cidadania, participação política e direitos humanos é uma prática corriqueira, infelizmente, e segue procedimentos muito parecidos ao longo da nossa história. Somos chamadas de loucas, histéricas, bruxas, além da tentativa de silenciamento e apagamento.
Em 2018, durante a campanha eleitoral para a presidência da República, foi criado um grupo privado no Facebook denominado “Mulheres Unidas Contra Bolsonaro”, com aproximadamente duas milhões de integrantes. Segundo a descrição do grupo, o mesmo foi formado para lutar “contra o avanço e fortalecimento do machismo, misoginia e outros tipos de preconceitos representados pelo candidato Jair Bolsonaro e seus eleitores”.

Veja Também

É hora de criar um código para enfrentar a violência contra as mulheres

A necessária luta para que todas as vidas sejam passíveis de luto

Bolsonaro não faz o Brasil para as maiorias. Se depender dele, ele as mata

Ao tomar grandes proporções, houve invasão no grupo, com ameaças a moderadoras de que teriam seus dados pessoais expostos caso continuassem com o movimento. Além disso, o grupo foi renomeado para “Mulheres com Bolsonaro”.
Bolsonaro foi eleito. Estamos em meio a uma pandemia. Estamos sem um plano nacional para que as vidas dos brasileiros e das brasileiras sejam salvas. E, diante do necessário distanciamento social, muitas das atividades estão sendo realizadas por meio de chamadas de vídeo. Apareceu, então, mais um campo fértil para que o ódio seja disseminado.

Veja Também

O discurso político e a decisão sobre a vida das mulheres

A importância de exaltar a presença de mulheres eficientes na política

Cartilha reúne informações que podem salvar a vida de mulheres

Dias atrás, o evento “Que tipo de práticas antirracistas pode ser adotadas pela sociedade civil organizada?”, com a participação de maioria de mulheres, foi invadido. Era um evento virtual, originalmente de Florianópolis, em que 95% das organizadoras são mulheres – cenário bem parecido ao grupo invadido em 2018 no Facebook. Pelos invasores, foram apresentadas para as participantes imagens de suástica, mensagens de mortes às mulheres, cabeças sendo cortadas e homens se masturbando.
Há relatos de outras invasões em eventos desse tipo, com apresentação de imagens de regimes totalitários e pornografia. E a pergunta que fica é: qual o objetivo?

Veja Também

Bolsonaro ultrapassou o limite há muito tempo. E muita gente aceitou

Sobrevivência disfarçada: a conta chegou e Bolsonaro não está pagando

Os eventos invadidos neste mês e o grupo do Facebook à época da campanha de 2018 têm situações parecidas e propósitos próximos: debater enfrentamentos ao autoritarismo, ao racismo e às práticas desumanas da nossa sociedade. E essa movimentação incomoda muito os Ur-Fascistas ou fascistas eternos.
Na obra “O Fascismo Eterno”, Umberto Eco realça que “O Ur-Fascista transfere sua vontade de poder para questões sexuais”, o que implica em “desdém pelas mulheres”. O retrato das agressões de 2018 e os de agora está bem delimitado nesse sentido.

Veja Também

Para nós mulheres: alguns homens sairão do confinamento mais conscientes

Os fascistas eternos, os autoritários, todos aqueles que não conseguem lidar com as possibilidades de diferenças existentes em uma democracia, se valem, na maioria das vezes, de ataques sexuais e de menosprezo às mulheres. É como se atestassem o que sempre soubemos e continuaremos a reverberar: parafraseando Angela Davis, quando as mulheres se movimentam, toda a sociedade se movimenta junto.

Renata Bravo

Renata Bravo assina uma das colunas de A Gazeta

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro mulher Violência Contra a Mulher
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Adicional de periculosidade para motociclistas: proteção ou ilusão?
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 14/04/2026
Imagem de destaque
É sempre oportuno voltar a falar de vacinação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados