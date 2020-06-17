União de mulheres é sempre atacada pelo fascismo eterno

Mulheres unidas Crédito: Reprodução Instagram @ilustragabs

O ataque à união de mulheres em busca por cidadania, participação política e direitos humanos é uma prática corriqueira, infelizmente, e segue procedimentos muito parecidos ao longo da nossa história. Somos chamadas de loucas, histéricas, bruxas, além da tentativa de silenciamento e apagamento.

Em 2018, durante a campanha eleitoral para a presidência da República, foi criado um grupo privado no Facebook denominado “Mulheres Unidas Contra Bolsonaro”, com aproximadamente duas milhões de integrantes. Segundo a descrição do grupo, o mesmo foi formado para lutar “contra o avanço e fortalecimento do machismo, misoginia e outros tipos de preconceitos representados pelo candidato Jair Bolsonaro e seus eleitores”.

Ao tomar grandes proporções, houve invasão no grupo, com ameaças a moderadoras de que teriam seus dados pessoais expostos caso continuassem com o movimento. Além disso, o grupo foi renomeado para “Mulheres com Bolsonaro”.

Bolsonaro foi eleito. Estamos em meio a uma pandemia . Estamos sem um plano nacional para que as vidas dos brasileiros e das brasileiras sejam salvas. E, diante do necessário distanciamento social, muitas das atividades estão sendo realizadas por meio de chamadas de vídeo. Apareceu, então, mais um campo fértil para que o ódio seja disseminado.

Dias atrás, o evento “Que tipo de práticas antirracistas pode ser adotadas pela sociedade civil organizada?”, com a participação de maioria de mulheres, foi invadido. Era um evento virtual, originalmente de Florianópolis, em que 95% das organizadoras são mulheres – cenário bem parecido ao grupo invadido em 2018 no Facebook. Pelos invasores, foram apresentadas para as participantes imagens de suástica, mensagens de mortes às mulheres, cabeças sendo cortadas e homens se masturbando.

Há relatos de outras invasões em eventos desse tipo, com apresentação de imagens de regimes totalitários e pornografia. E a pergunta que fica é: qual o objetivo?

Os eventos invadidos neste mês e o grupo do Facebook à época da campanha de 2018 têm situações parecidas e propósitos próximos: debater enfrentamentos ao autoritarismo, ao racismo e às práticas desumanas da nossa sociedade. E essa movimentação incomoda muito os Ur-Fascistas ou fascistas eternos.

Na obra “O Fascismo Eterno”, Umberto Eco realça que “O Ur-Fascista transfere sua vontade de poder para questões sexuais”, o que implica em “desdém pelas mulheres”. O retrato das agressões de 2018 e os de agora está bem delimitado nesse sentido.