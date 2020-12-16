Damares, nós não precisamos de um presidente macho

Eu acho Damares bem criativa e também com uma imaginação muito fértil pra criar uma realidade paralela, bastante diferente da que vive a população brasileira em sua maioria. Não sei ao certo o que ela entende como ser “macho” como característica fundamental para enfrentar as violências contra as pessoas mais vulnerabilizadas. O que eu sei é que, para nós mulheres, o que menos precisamos é de ter homens machos para lidar com as violências que sofremos diariamente.