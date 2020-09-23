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Brasil

Você foi enganado por Bolsonaro, mas dá tempo de acordar!

O presidente da República do Brasil mentiu e continua mentindo todos os dias desde que assumiu a Presidência. O Brasil e nós, brasileiros e brasileiras, merecemos muito mais do que um presidente mentiroso, incapaz e violento

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

23 set 2020 às 05:00
Renata Bravo

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Renata Bravo

Jair Bolsonaro participou da abertura na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, nesta terça-feira (22)
Jair Bolsonaro participou da abertura na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, nesta terça-feira (22) Crédito: Reuters/Folhapress
Ei, você que votou em Jair Messias Bolsonaro por acreditar que ele ia defender a sua família. Ei, você que votou em Bolsonaro por entender que ele ia acabar com todas as formas de tentativa de sexualização dos seus filhos. Tô falando com você que votou em Bolsonaro porque acreditou que ele iria acabar com a ideologia de gênero nas escolas e que ia salvar o nosso futuro, com todo mundo podendo se proteger tendo própria arma de fogo. Sabe o que Bolsonaro fez com você? Ele te enganou.
Bolsonaro mentiu. Sim, o presidente da República do Brasil mentiu e continua mentindo todos os dias desde que assumiu a Presidência. Ontem, no discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, vergonhosamente o Brasil foi humilhado por mais um discurso mentiroso e horrível de Bolsonaro. Se você perdeu, te convido a ver o discurso gravado com atenção e vá anotando tudo que ele falou. Tenho certeza que você vai perceber que ou ele vive em outro Brasil ou é um cínico descarado.

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Ele te enganou porque não defende a sua família quando a ministra Damares questiona um filme que traz à reflexão a sexualização das crianças – não sei se é mau caratismo ou falta de interpretação de texto por parte dela; acho que eu apostaria na primeira opção. O que ele faz é apenas defender a família dele, interferindo na Polícia Federal, nomeando parentes de amigos milicianos, nomeando amigos de seus filhos e fazendo concessões de cargos que ele, supostamente, combatia.
Ele te enganou porque, em vez de proteger as mulheres e as crianças de uma sorte de violências, ele incentiva a flexibilização da posse de armas que só faz com que as mulheres e as crianças estejam mais vulneráveis dentro de suas próprias casas – exemplo disso é a triste história da adolescente que atirou na amiga em uma casa em que armas faziam parte da rotina.

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Ele enganou ao dizer que ia proteger a família, que ia acabar a violência porque não há investimento em programas e políticas sociais de enfrentamento e combate às violências contra as mulheres. O dinheiro existe. Eu alerto isso sempre aqui. Mas o dinheiro não é investido, mesmo que todos os dias as reportagens noticiem o clamor de mulheres brasileiras pedindo para viverem em segurança. Eu queria muito uma resposta do motivo pelo qual o governo somente utilizou R$ 1,6 milhão do total de R$ 24,6 milhões disponíveis para o enfrentamento às violências contra as mulheres.

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Então, depois que eu te contei isso tudo, espero que você acorde de um sonho que virou pesadelo e que não continue se deixando enganar. O Brasil e nós, brasileiros e brasileiras, merecemos muito mais do que um presidente mentiroso, incapaz e violento. E como disse Carol Solberg, só pra não esquecer: Fora Bolsonaro!

Renata Bravo

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