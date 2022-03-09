"Upload", da Amazon Prime, volta ótima em segunda temporada

Série "Upload", da Amazon Prime Video Crédito: Amazon Studios/Divulgação

A primeira temporada de “Upload” apresenta um universo debochado cheio de frescor e possibilidades brincando no limite do absurdo, mas sempre mantendo o universo próximo da realidade. Além disso, a série trazia personagens interessantes em Nathan (Robbie Amell) e Nora (Andy Allo) e questões acerca do capitalismo, da dependência tecnológica e do que, afinal, nos faz humanos, tudo com muita leveza e muito humor.

Na segunda temporada, que estreia dia 11 de março (sexta-feira) na Amazon Prime Video, a história continua mais ou menos do ponto onde parou. Ingrid (Allegra Edwards) chega de surpresa a Lakeview para fazer companhia a seu amado, Nathan, enquanto Nora se isola do mundo em fuga e acaba envolvida com um grupo rebelde anti-tecnologia que pretende acabar com os serviços de upload como o Lakeview, ou seja, a “existência” de Nathan está em risco.

Enquanto o arco de Nathan é interessante logo de cara, com todas as possibilidades e inovações de Lakeview, a história de Nora não engrena imediatamente. Na comunidade em que se abriga, ela encontra um novo interesse amoroso, Matteo (Paulo Constanzo), e se envolve nas lutas do grupo - ela, afinal, tem conhecimento interno do funcionamento de um dos maiores alvos dos anti-tecnologias. Toda a dinâmica da comunidade, no entanto, é mal explorada, com conflitos que não entendemos exatamente de onde surgiram.



Série "Upload", da Amazon Prime Video Crédito: Amazon Studios/Divulgação

Já tendo apresentado seu universo na primeira temporada, “Upload” se esforça para se atualizar nos novos sete episódios. Assim, o texto cria a já citada trama dos rebeldes e algumas novidades tecnológicas em Lakeview, como a possibilidade de casais terem um bebê dentro com suas características naquele mundo, e também uma nova trama interna para Nathan e Luke.

Ingrid tem bons momentos como alívio cômico na temporada (e um papel importante na trama) e o mesmo acontece com Luke, com quem Nathan tem ótimas conversas. Apesar disso, a série continua se destacando quando aposta nos encontros e desencontros dos protagonistas, pois é na química de Robbie Amell e Andy Allo e nas questões sobre o amor de Nathan e Nora que “Upload” tem sua força.

Série "Upload", da Amazon Prime Video Crédito: Amazon Studios/Divulgação

Com uma temporada com menos episódios que a anterior, “Upload” parece meio apressada em seu terceiro ato - ao fim tudo se encaixa, mas ao custo de sacrificar alguns personagens como Matteo, que desaparece e retorna apenas quando o texto precisa dele para alguma virada no arco de Nora.

É também um pouco frustrante a falta de desenvolvimento de toda a história da conspiração que levou à morte de Nathan para evitar o lançamento de sua plataforma; ela até está presente na segunda temporada, mas de forma superficial e mais preocupada em preparar o terreno para a próxima leva de episódios. Isso, porém, não torna "Upload" menos atrativa.

