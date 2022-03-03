"Naquele Fim de Semana", da Netflix, é suspense com final horroroso

Filme "Naquele Fim de Semana", da Netflix Crédito: Ivan Šardi/Netflix

As plataformas de streaming se tornaram uma boa casa para filmes de pequeno e médio orçamento que antes sairiam direto para as locadoras e, de lá, seguiriam para a televisão sem grande estardalhaço. Semanalmente, os serviços são inundados por diversas dessas produções, a maioria de gosto bem duvidoso - para cada “Kimi” , intencionalmente feito por Soderbergh para a HBO, ou “Através da Minha Janela”, produzido pela Netflix, há vários “Por Trás da Inocência” ou “Indecente” , filmes que outrora seriam esquecidos pelas distribuidoras até encontrarem espaços no “Cine Privê” ou, no melhor dos casos, no “Supercine”.

“Naquele Fim de Semana”, lançamento da Netflix, se encaixaria com méritos e defeitos na noite de sábado na Globo. O filme dirigido por Kim Farrant (“Terra Estranha”) a partir do livro homônimo de Sarah Anderson tem bom início, desenvolvimento confuso e um final horroroso. Na trama, Beth (Leighton Meester, de “Gossip Girl”) vai visitar a amiga Kate (Christina Wolfe) na Croácia - Kate acabou de terminar um relacionamento e Beth busca um final de semana de folga da vida de mãe.

As duas se hospedam em uma casa linda e partem para curtir as belezas do Velho Mundo. A ambientação do filme é interessante e cria a sensação de a Croácia ser um grande paraíso desconhecido a ser aproveitado, o que até justifica a mudança da ambientação do livro, que se passa em Portugal. Quando vão curtir a noite, no entanto, Beth e Kate conhecem dois bonitões e tudo fica confuso na cabeça de Beth, que acorda com flashes da noite anterior e com a amiga desaparecida. Ela parte então em busca de informação para recriar a noite anterior e encontrar Kate.

Passado o primeiro ato, “Naquele Fim de Semana” perde força em todo seu esforço para construir tensão e manipular a expectativa do espectador. O texto traz muita informação a cada cena, confundindo mais do que envolvendo e criando personagens caricatos - é fácil perceber quem é quem no filme, e até mesmo a grande virada tem seu impacto diminuído por um acontecimento prévio tratado com naturalidade.

Filme "Naquele Fim de Semana", da Netflix Crédito: Ivan Šardi/Netflix

Toda a narrativa é sustentada pela busca de Beth, mas também pela ridícula atuação da polícia no roteiro. A polícia croata de “Naquele Fim de Semana” é utilizada como muleta para um texto pouco imaginativo que depende desses recursos para suas viradas repentinas. Assim, com a polícia tropeçando na própria incompetência, cabe à protagonista desvendar a verdade com a ajuda apenas do misterioso Zain (Ziad Bakri), um refugiado sírio.

Filme "Naquele Fim de Semana", da Netflix Crédito: Ivan Šardi/Netflix