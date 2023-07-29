"Um Conto de Fadas Perfeito": Série romântica da Netflix é impecável

"Um Conto de Fadas Perfeito", da Netflix, é baseada em livro da autora de "Valéria" Crédito: FELIPE HERNÁNDEZ/NETFLIX

Quando lançou a série de livros “En Los Zapatos de Valeria”, em 2013, a jovem Elísabet Benavent conheceu o sucesso. A história das quatro amigas na casa dos trinta e poucos anos em Madrid se transformou em uma pentalologia de sucesso na Europa e ganhou o mundo com a ótima série “Valéria” , da Netflix. Provando não ser uma eterna refém de Valéria e suas amigas, Benavent lançou “Un cuento Perfecto” (“Um conto perfeito”), em 2020, livro que agora ganha uma adaptação também na Netflix, mas no formato de minissérie.

Adaptada como “Um Conto de Fadas Perfeito” (título que dá um ar mais bobo à história), a série acompanha Margot (Anna Castillo), uma mulher de 32 anos, herdeira de um império hoteleiro e prestes a se casar. Margot, em teoria, tem tudo: uma vida de luxos, um noivo lindo e gente boa, e irmãs que estão com ela para o que for preciso, mas falta algo que não pode ser quantificado – ela é pouco respeitada no ambiente corporativo e não sabe ao certo se quer se casar. No dia de seu casamento, ela se esconde na cozinha e acaba fugindo não de Filippo (Mario Ermito), o noivo, mas do que aquilo significaria.

A série também é a história de David (Álvaro Mel), um jovem adorável, sem muitos vínculos, que tem três trabalhos, mas divide o apartamento com um casal de amigos e tem sempre a mala pronta para partir. Um dia, David toma um fora de sua namorada, a bela Idoia (Lydia Pavón), e, durante uma noite trabalhando como barman, conhece Margot e suas irmãs. David e Margot se dão bem logo de cara, se tornam amigos e traçam o pouco inteligente plano de usar um ao outro (com consentimento) para fazer ciúmes nos ex.

Tudo isso acontece muito rápido, dando a “Um Conto de Fadas Perfeito” a oportunidade de contar uma história no tempo que ela pede. É inevitável que Margot e David se apaixonem um pelo outro, mas isso não é rápido, pelo contrário. O texto é bem construído e a relação se desenvolve ao poucos, nos detalhes, dando aos dois a oportunidade de se conhecerem e, ao público, a chance de torcer e se apaixonar pelos personagens e pela relação entre eles.

"O Conto de Fadas Perfeito", da Netflix, é baseada em livro da autora de "Valéria" Crédito: FELIPE HERNÁNDEZ/NETFLIX

Margot e David são ótimos protagonistas, pessoas interessantes, com histórias, cicatrizes e que se encaixam com perfeição. Anna Castillo e Álvaro Mel têm muita química e parecem se divertir em cena, com brincadeiras, piadas e provocações que deixam claro haver interesse além da amizade. Além disso, há uma forte tensão sexual entre os dois desde o primeiro contato.

“Um Conto de Fadas Perfeito” é ótima ao concentrar tudo em David e Margot – há cena em que um ou outro (normalmente ambos) não esteja presente. É como o nascimento de um amor, uma paixão, o que basta é estar ao lado daquela pessoa, e nada mais importa no mundo. Como obstáculos, o texto traz pequenas inserções de outros personagens que os levam de volta à realidade, mas, ainda assim, fugindo da caricatura.

"O Conto de Fadas Perfeito", da Netflix, é baseada em livro da autora de "Valéria" Crédito: FELIPE HERNÁNDEZ/NETFLIX

Como já mostrou com sobras nos livros de “Valéria”, Elísabet Benavent entende de cumplicidade e amizade, fazendo com que, ao contrário dos clichês de comédias românticas, as irmãs de Margot e os amigos de David não estejam ali apenas para atrapalhar. É curioso como eles representam o espectador na minissérie, pessoas que já enxergam, desde o início, que aquilo pode dar muito certo e que torcem para que os dois fiquem juntos. Assim, quando alguém manda uma mensagem do tipo “e aí, pegou?”, é como se a vontade do espectador fosse representada naquelas poucas palavras.

“Um Conto de Fadas Perfeito” tem uma característica interessante de conflitos curtos. Com apenas cinco episódios de cerca de 40 minutos, o texto não tem tempo a ser desperdiçado (mais uma razão para poucos coadjuvantes) e se concentra em fazer com que nos apaixonemos por David e Margot como um casal antes mesmo que eles o façam. O grande conflito, na verdade, está posto desde o início, quando eles deixam claro querer voltar para seus antigos relacionamentos.

"O Conto de Fadas Perfeito", da Netflix, é baseada em livro da autora de "Valéria" Crédito: FELIPE HERNÁNDEZ/NETFLIX