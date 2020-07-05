AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Games e sociedade

"The Last of Us Part II" mostra que quem lacra, lucra sim

Com aula narrativa e de representatividade, "The Last of Us Part II" utiliza a violência de um mundo pós-pandemia para falar de empatia e de ciclos dos quais não conseguimos escapar

Publicado em 05 de Julho de 2020 às 06:00

Públicado em 

05 jul 2020 às 06:00
Rafael Braz

Colunista

Rafael Braz Rafael Braz
Jogo The Last Of Us Part 2
Jogo The Last Of Us Part 2 Crédito: Sony/Divulgação
Há tempos a indústria dos games vem se mostrando o mais rentável negócio no mundo do entretenimento. Em 2019, para se ter ideia, o mercado movimentou mais de US$ 120 bilhões em todo o mundo, um crescimento de 4% em relação ao ano anterior. Essa popularidade, como sempre, tem dois lados: se por um lado eleva as cifras envolvidas, por outro, coloca os jogos e seus produtores na mira do ódio das redes sociais, algo já experimentado por cinema, séries e outros setores da “cultura pop”. O recém-lançado “The Last of Us Part 2” é o alvo da vez.
Continuação do sucesso de 2013, talvez o último grande jogo da geração do PlayStation 3, o jogo da Naughty Dog vai marcar também o fim da atual geração de consoles e até oferecer uma sobrevida ao PlayStation 4. Até 21 de junho, quatro milhões de cópias do jogo, lançado dois dias antes, 19 de junho, já haviam sido vendidas, marca que colocou o título como o exclusivo mais vendido no período de uma semana, batendo “God of War” e “Spider-man”, ambos também para o PS4.
Jogo The Last Of Us Part 2
Jogo The Last Of Us Part 2 Crédito: Sony/Divulgação
Tão popular, o produto logo é colocado em um microscópio e metodicamente analisado. Fãs conservadores atacaram o jogo por ele ter seus protagonistas dentro do universo LGBTQ. Ellie, a personagem principal, é lésbica, o que não vem a ser uma novidade e já tinha ficado bem claro no DLC “Left Behind”, para o primeiro jogo.
Durante toda a jornada de Ellie, ela está acompanhada de Dina, seu par romântico, uma jovem bissexual; mais pra frente surge também Lev, um personagem transgênero. “The Last of Us 2” não torna essas características como conflitos na trama, muito pelo contrário, tudo corre na mais perfeita normalidade dentro do possível em um mundo pós-apocalíptico infestado por monstros.
Jogo The Last Of Us Part 2
Jogo The Last Of Us Part 2 Crédito: Sony/Divulgação
A representatividade, por algum motivo (machismo, homofobia, transfobia ou tudo junto…), ainda parece incomodar. Pessoas que nem sequer testaram o jogo passaram a realizar mutirões para dar nota baixa para ele em plataformas como o “Metacritics”, que reúne críticas tanto de mídia especializada quanto de público. Para se ter ideia, entre a crítica o jogo tem nota 9.4 e é tido como “obrigatório”; já entre o voto popular, a nota cai para 5. Algo similar ao que ocorreu com o remake de “Caça-Fantasmas” protagonizado por mulheres em 2016 e com o filme da “Capitã Marvel”, em 2019. Aqui no Brasil, o “movimento” ganhou o slogan “quem lacra não lucra”. Olha… acho que tão lucrando sim
“The Last of Us Part 2” é uma aula de narrativa e desenvolvimento dos personagens. O roteiro do jogo apresenta outra nova personagem, a antagonista Abby, também um foco de polêmica. Algumas imagens vazadas antes do lançamento já despertaram ira de internautas que a acusaram de ser “masculinizada demais” - aparentemente, 25 anos após um apocalipse, a mulher ainda precisa seguir padrões. O nível de reação foi tão baixo que as pessoas encontraram o perfil da funcionária da Naughty Dog que serviu de modelo facial para a personagem e despejaram ofensas. Para o desespero desse público, o jogo te obriga a jogar com a personagem durante boa parte do jogo.
Jogo The Last Of Us Part 2
Jogo The Last Of Us Part 2 Crédito: Sony/Divulgação
A ousadíssima escolha do diretor e roteirista Neil Druckmann (sim, jogos têm diretores e roteiristas) causa estranheza, mas funciona. O jogador, que tem um desprezo inicial pela personagem, passa a entender seus motivos. É uma exercício de empatia que só um jogo como “The Last of Us” poderia promover. O cinema e as séries tentam, mas dificilmente conseguem.
Na pele dos personagens de “The Last of Us 2”, o jogador é obrigado a entender e a presenciar a dor deles. O final do primeiro jogo já mostrava essa capacidade, com Joel escolhendo salvar Ellie e, para isso, matar todos os médicos. A escolha é do personagem, mas quem a executa é jogador, é a única forma de se encerrar a jornada, e após passar tanto tempo ao lado de Joel e Ellie, nós entendemos aquela escolha.
Sem entrarmos em spoilers do novo jogo, ele trata dos limites morais dessas escolhas com ainda mais profundidade e violência. Há, sim, críticas sobre o excesso de violência em “The Last of Us Part 2”, mas ela faz parte do argumento, do ciclo, da retroalimentação; é a potencialização do exemplo de como as coisas têm funcionado na sociedade. 
Acompanhe o colunista também no Twitter.

Veja Também

"Sombras da Vida", na Netflix, é o melhor filme que ninguém viu

Segunda temporada de "Hanna", da Amazon, é boa, mas não decola

"Festival Eurovision", da Netflix, diverte com romance e música

Rafael Braz

Rafael Braz Rafael Braz

Crítico de séries e cinema, Rafael Braz é jornalista de A Gazeta desde 2008. Além disso, é colunista de cultura, comentarista da Rádio CBN Vitória e comanda semanalmente o quadro Em Cartaz

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Novo golpe digital: a falsa vaga de emprego
Foi vítima de um golpe digital? O prejuízo pode não ser seu
Imagem de destaque
Vai adotar um pinscher? Veja 20 nomes inspirados em filmes e séries
Imagem de destaque
Você sabe quem é Zé Pelintra? Entidade é homenageada em novo álbum de Anitta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados