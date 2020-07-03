Segunda temporada de "Hanna", da Amazon, é boa, mas não decola

Segunda temporada de "Hanna", série do Amazon Prime Video Crédito: Amazon/Divulgação

Lançado em 2011, o filme “Hanna” oferecia uma interessante mistura de gêneros; era um filme de ação, sobre uma adolescente criada por um projeto governamental para ser uma assassina perfeita, mas era também uma trama sobre descobertas e amadurecimento - tudo embalado em uma roupagem pop e com trilha sonora original do Chemical Brothers. Era ação, mas era “cult”, com uma estética de cinema independente. O filme não se tornou um fenômeno, mas também não foi mal em arrecadação e circulação.

David Farr, um de seus roteiristas, porém, entendeu faltar elementos ao filme. Em entrevista à coluna, ele conta que queria uma visão mais humana da personagem principal e uma aproximação menos sexualizada para a vilã Marissa Wiegler, no filme interpretada por Cate Blanchett, além de achar que a trama carecia de mais profundidade. Um desenvolvimento desses talvez não fosse possível em um filme, mas ele entendeu que funcionaria perfeitamente em uma série. Assim nasceu “Hanna”, a série, lançada pelo Amazon Prime Video em 2019.

Saíram Saoirse Ronan, Cate Blanchett e Eric Bana, chegam Esme Creed-Miles, Meirelle Enos e Joel Kinnaman, mas a história permaneceu a mesma. A primeira temporada da série acompanhava Hanna (Esme Creed-Miles) e seu pai, Erik (Kinnaman) em fuga enquanto Marissa (Meirelle Enos) está em uma violenta perseguição a eles. A trama é a mesma da do filme, mas “Hanna” ganha desenvolvimento no formato seriado de oito episódios.

A série tem mais tempo para deixa Hanna ser uma adolescente, fazer suas primeiras escolhas (nem sempre acertadas) e lidar com as consequências dela. O tempo também é utilizado para que o público entenda mais o que acontece na Utrex, a tal empresa que cria jovens meninas como supersoldados, máquinas de matar. Em contrapartida, a série perdeu no quesito estilo, pois seria praticamente impossível manter o nível de qualidade do filme ao longo de uma temporada.

Segunda temporada de "Hanna", série do Amazon Prime Video Crédito: Amazon/Divulgação

A segunda temporada de “Hanna” chega nesta sexta-feira (3) ao Amazon Prime Video com mais oito episódios que dialogam diretamente com o arco final da temporada anterior. Uma novidade é a descentralização da história - se antes tudo era centrado na protagonista, agora ela ganha a companhia de Clara (Yasmin Monet Price), que conhecemos no final da temporada passada.

Outra novidade é a mudança na narrativa de Marissa, que deixa de ser a vilã da história para se tornar parceira e cúmplice de Hanna. Em entrevista ao colunista, Meirelle Enos disse entender que sua personagem não é nem uma vilã nem uma mocinha. "Minha filha me perguntou: 'então quer dizer que você é a heroína agora?'. Respondi que não era bem assim. Como a gente pode ver, Marissa não tem uma bússola moral, ela apenas reage ao que acha correto. Na primeira temporada, acreditava ter que eliminar Hanna e seu pai, agora acredita ter que protegê-la", disse.

A presença das outras jovens confere à série ganha até características adolescentes, discutindo identidade, sexualidade e descobertas, com destaque para as personagens de Gianna Kiehl e Áine Rose Daly. A trama principal, porém, segue a mesma: a Utrex, agora personificada no personagem de Dermot Mulroney, perseguindo Hanna e agora Marissa.

A alternância de narrativa entre Meadows, onde ficam as garotas da Utrex, dá mais ritmo à série, que ganha alguns respiros até então inexistentes, mas, em contrapartida, tira dela um pouco de urgência e foco. A relação entre Marissa e Hanna, mesmo que funcione, acaba não sendo tão bem desenvolvida; as duas por vezes são até relegadas a um segundo plano, ou seja, “Hanna” agora não é exatamente sobre Hanna.

Segunda temporada de "Hanna", série do Amazon Prime Video Crédito: Amazon/Divulgação

A série continua com um problema que assolava a primeira temporada: para uma trama de jovens assassinas supertreinadas, falta vê-as mais em ação, faltam boas coreografias e um estilo mais ousado - filmes como “John Wick” e “Resgate” (para ficarmos apenas no mainstream) levantaram a barra para o gênero. Sim, o público entende que “Hanna” envolve várias questões de amadurecimento, identidade e descobertas, entende não se tratar de uma série de ação, mas ela faz falta e ofereceria uma dinâmica diferente.