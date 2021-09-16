Sérgio Sampaio vive! Festival homenageia o poeta do riso e da dor

Definir o formato do duo de violões foi uma forma de evidenciar a importância e a centralidade do violão na obra de Sérgio Sampaio. Então convidamos o Duo Zebedeu, um duo de violões incrível formado por Fábio do Carmo e Julio dos Santos, eles já participaram do festival em outros anos, já lançaram um disco tributo ao Sérgio (na época com Juliano Gauche na voz). É um duo já conhecido, com versões primorosas do Sampaio. Como no início do ano a situação do COVID estava mais grave, decidimos que seriam poucos intérpretes - tendo em vista que em edições anteriores, o festival organizava "Sampaiadas" com cerca de 8 convidados. Sendo assim, estipulamos 4. Preferencialmente artistas jovens que já tivessem em circulação, com trabalhos autorais, que já tivessem alguma relação ou identificação com a obra de Sérgio. Dan Abranches, um artista multinstrumentista, compositor incrível com trabalho autoral na praça, nascido em Cachoeiro de Itapemirim; Julia Nali, cantora com trabalho autoral e que participa da montagem capixaba do espetáculo baseado no disco que Sampaio participou: “Sociedade da Grã-Ordem Kavernista Apresenta Sessão das 10”, onde ela interpreta Mirian Batucada; Caju, uma jovem cantora, fã de Sampaio, que eu conheci de perto dividindo palco na montagem capixaba do musical “Hair”, desde lá eu considero ela uma promessa na música; eu já acompanho o Festival Sérgio Sampaio há alguns anos em diferentes papéis na produção e esse ano recebi o convite para fazer a direção musical, podendo também ser um dos cantores. Sampaio é inspirador pra mim, sua obra e o Festival Sérgio Sampaio foram meu tema de TCC, gravei uma composição sua em um de meus discos, já costumo realizar shows tributos à sua obra e nesse ano participo do especial interpretando apenas canções inéditas de Sérgio.