Rodrigo Novo encanta ouvintes com suas melodias no intimista "Sítio"

Sim, era intencional que tivesse um arranjo com diferentes instrumentos no disco, apesar de ser um projeto solo, eu gosto muito de banda e de tocar com outras pessoas, daí naturalmente já foi pensado para ter pessoas comigo tocando. Bem, acho que a forma como fizemos esse mergulho no disco e imersão num sítio ajudou a gente a dedicar mais tempo para a gravação da obra de uma forma mais relaxada. É claro que tínhamos um cronograma para cumprir e horários, mas como estávamos todos juntos, acordando e dormindo na mesma casa, isso deixou o processo render mais fácil. E também não tem muitos fatores externos que possam atrapalhar. Acho que isso contribui pro disco numa forma que deixa a criatividade mais acessível também, algumas coisas de arranjos e composição, por exemplo, nasceram no sítio mesmo, outras ideias foram modificadas, e a gente foi descobrindo isso com tranquilidade. O disco acaba que fica mais com a cara da gente, tem muita verdade impressa ali que a imersão no sítio ajudou demais. Ricardo Ton, por exemplo, que fez toda captação, teve bastante tempo para ajustar cada detalhe que ele queria para cada instrumento, esse é um tipo de coisa que num estúdio na cidade às vezes não proporciona. "Sítio" teve duas etapas de gravação: uma no fim do ano passado, que foi a gravação da maioria dos arranjos e instrumentos, com a imersão no sítio, e a outra em março deste ano, no estúdio Funky Pirata, onde foram gravadas as vozes. Em ambos os casos ainda não estávamos em uma pandemia declarada. Terminando a segunda etapa, estava começando o isolamento, fechamos o estúdio e fomos todos cada um para sua casa em quarentena. A ideia de gravar no campo aconteceu por dois motivos principais: eu sempre achei incrível essas estadias artísticas meio bucólicas que artistas ou bandas já fizeram, sempre me pareceram bastante eficazes. Ainda mais porque eu não sou lá um grande instrumentista, então achava interessante um lugar em que pudéssemos deixar o tempo correr e fazer as coisas com calma; outro motivo seria porque, desde o início, esse projeto foi feito com poucos recursos financeiros e eu tinha acesso a um sítio que tinha bastante potencial para isso.