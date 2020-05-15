André Prando: "deveríamos rever costumes, nos importar mais com os outros"

Comecei as gravações pela música “Dharma” e a ideia inicial era que o EP fosse um registro apenas voz e violão. Enquanto gravava os temas instrumentais, pensei “pô, isso aqui ficaria lindo com uma guitarra slide”... daí a primeira pessoa que pensei em chamar foi o Felipe Duriez, amigo guitarrista incrível que sei que arrebenta no slide. Chamei, ele gravou no mesmo dia na casa dele, me enviou, eu adicionei ao projeto e ficou sensacional. Daí pensei que seria muito especial se o EP tivesse participações à distância, reforçando ainda mais nossas conexões, mesmo em isolamento. Em seguida convidei o amigo italiano Federico Puppi pra gravar cellos em “Clamor no Deserto” imaginando o drama e psicodelia dos cellos que ele pensa de uma forma única. Ele já havia gravado comigo no “Voador” (2018) na faixa “O mundo com tudo que há” e adoro o jeito como ele pensa os arranjos. Nem quis dar coordenada nenhuma, deixei ele expurgar e criar. Gravou lá no sítio em que ele está passando essa temporada de confinamento e me enviou rapidamente. Ficou perfeita pra fechar o EP num clima mais reflexivo e emocionante. Outra participação convocada foi o amigo Carlos Sales, músico e produtor carioca, pra gravar percussões na faixa “Clamor no deserto”. Semanas antes (na semana que antecedeu o início da quarentena), eu fui fazer um show no RJ com o Posada e fiquei hospedado na casa do Carlitos – foi nessa ocasião que ele me apresentou ao Rick Ferreira, inclusive! – aí ouvi algumas coisas lindas que ele estava produzindo e a percussão foda ficou na minha cabeça. Sempre fui fã dele e a gente já queria gravar coisa juntos há mó tempão. Foi perfeito. Em seguida o convidei pra gravar percussão em “Gatinho na internet” também. Nas duas músicas ele deu ideias de arranjo incríveis através da percussão, eu sempre ia dando as coordenadas que ia imaginando e ele, além de captar, vinha com ideias ótimas. “Gatinho na internet” foi a última música que gravei. Durante o processo fui montando o arranjo pensando justamente no Rick Ferreira. Havia conhecido ele semanas antes na casa do Carlitos. Na ocasião conversamos o dia inteiro, tocamos e cantamos muito Raul Seixas juntos e até começamos a gravar um projeto que futuramente eu volto a falar com vocês a respeito. A conexão foi muito boa e mantivemos contato. Eu sou absolutamente fã do trabalho dele, né? Vários grandes sucessos da música brasileira têm a guitarra de Rick. Sem falar no pedal steel, um instrumento que ele praticamente foi o precursor no país. Pra quem não conhece o instrumento, imagina aí agora o tema country de “Cowboy fora da lei” do Raul... imaginou? Pronto, esse instrumento, esse Rick. Foi super receptivo e entusiasta com o convite! Deixou claro que, independente da amizade, a música o agradou. Gravou os temas que eu sugeri na guitarra, criou outras ideias e criou todo o arranjo do pedal steel. Eu caí pra trás quando recebi tudo e ouvi aqui em casa, imagina... As cerejas do bolo foram em “Gatinho na internet”. Achei que merecia um groove de baixo e Jackson Pinheiro – que já estava todo envolvido com a mixagem - topou na hora, conversamos sobre a vibe e ele gravou na mesma hora. Pra finalizar, não tinha como fazer um EP confinado em casa, falando sobre as circunstâncias, e ignorar todos os habitantes deste apartamento. Dessa forma, gravei a voz da Luara cantando o refrão comigo e os miados dos nossos gatos Larika & Chapado. Pronto!