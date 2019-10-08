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Quem (ainda) se importa com "The Walking Dead"?

Série de zumbis retornou no último domingo com sua décima temporada. Ainda vale a pena acompanhar?

Publicado em 07 de Outubro de 2019 às 21:39

Públicado em 

07 out 2019 às 21:39
Rafael Braz

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Rafael Braz

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A pergunta do título, por mais que seja uma leve provocação, é também um sintoma. "The Walking Dead" estreou há quase 10 anos, em 31 de outubro de 2010, e se tornou um fenômeno e durante algum tempo rivalizou com "Game of Thrones", que chegou às telas da HBO em abril do ano seguinte.
A ideia de adaptar os cultuados quadrinhos de Robert Kirkman para a TV era genial. As HQs são pop o suficiente para serem diretamente levadas às telas... mas não foi isso o que aconteceu. Desde a primeira temporada a série já mostrava outros rumos; novos personagens (alguns bem interessantes, como Daryl), escolhas mais seguras (não matar o Shane logo de cara) e muita enrolação. Mas nada disso impediu a série de se tornar um sucesso, uma das séries que estimulou o público a baixar conteúdo ilegal devido à janela de exibição. Como toda ação gera uma reação, a pirataria também serviu de estímulo para que a Fox passasse a exibir os episódios simultaneamente no Brasil e nos EUA. Uma pequena revolução de hábitos.

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Ao contrário de "Game of Thrones", que tinha material original limitado e se perdeu quando precisou expandir suas histórias para além dos livros de George R. R. Martin, "The Walking Dead" tinha muito material original, mas optou por adaptá-lo à sua maneira, o que afastou os fãs dos quadrinhos. A série teve medo de matar seus protagonistas e se apoiou em burrices dos personagens e coincidências do roteiro para fazer as temporadas caminharem. Assim, perdeu boa oportunidade com o Governador e tentou se redimir com Negan em arcos que se estenderam demais.
Na nona temporada chegaram os Sussurradores, algumas mortes importantes e a nada interessante saída de Rick (Andrew Lincoln) de cena. A nova ameaça é das mais interessantes e o salto temporal dado pelo roteiro possibilitava uma mudança de dinâmica. Rolou? Bem... mais ou menos
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A 10ª temporada estreou no último domingo (6) apostando na dinâmica de Daryl e Carol. Sem Rick e Maggie, além de já lidar com a iminente saída de Danai Gurira, a Michone, a série busca novos personagens com quem o público possa se preocupar - vamos combinar que os adolescentes e boa parte dos coadjuvantes estão ali apenas para morrer.
O episódio até tenta inovar, com histórias em linhas temporais distintas, mas é o suficiente? Os níveis de audiência do final da última temporada foram os mais baixos da história da série e a nova temporada dificilmente vai recuperar isso. A estreia da 10ª temporada ensaia um possível confronto entre Alfa e Carol sendo construído, mas a verdade é que o público já entendeu a série e consumiu sua mensagem: é difícil lidar com os humanos em situações extremas.
Vale ressaltar que a HQ foi encerrada em julho deste ano, no número 193, pegando todo mundo de surpresa. Série e HQ já tomaram rumos distintos há muito tempo, mas a série ainda pega emprestada os eventos centrais da trama original. Nos quadrinhos, "The Walking Dead" sempre foi mais assertiva e violenta do que na TV. Quer saber o que acontece no final dos quadrinhos? Continue lendo este texto (que contém spoilers das HQs, obviamente).

Spoilers

Como dito acima, os caminhos tomados por série e quadrinhos foi bem diferente. As revistas se encerram com Rick morto na penúltima edição pelo filho de uma chefe local. Existe ordem novamente e as sociedades foram restauradas. Muitos personagens que morreram ou desapareceram na televisão continuam vivos - Carl, por exemplo. Ao fim, Rick é celebrado com uma estátua como um dos responsáveis por possibilitar a reconstrução da civilização.
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O satisfatório fim que Robert Kirkman deu para seus quadrinhos não será possível. A verdade é que "The Walking Dead" se perdeu de seu excelente material original para se tornar uma série mediana que enrola seus espectadores. O ideal agora seria definir quantas temporadas mais a série vai durar e planejar, então, seu fim. Seria uma maneira de dar um final digno a um dos produtos mais importantes da cultura pop da última década.

Rafael Braz

Crítico de séries e cinema, Rafael Braz é jornalista de A Gazeta desde 2008. Além disso, é colunista de cultura, comentarista da Rádio CBN Vitória e comanda semanalmente o quadro Em Cartaz

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