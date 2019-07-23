Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Séries

Crítica: série 'The Boys" é violenta, gore e divertida

Série da Amazon adapta HQ de Garth Ennis e traz um universo em que heróis são corruptos, imorais e tratados como deuses
Rafael Braz

Rafael Braz

Publicado em 

22 jul 2019 às 22:49

Publicado em 22 de Julho de 2019 às 22:49

Série 'The Boys' Crédito: Amazon Prime Video
O escritor Garth Ennis é uma figura estranha. Responsável pela melhor fase de títulos como “O Justiceiro” e “Juiz Dredd”, ele ganhou respeito por seu trabalho ao lado de Steve Dillon em “Preacher”, uma das séries mais legais dos quadrinhos dos últimos 30 anos. A tal “estranheza” do autor se dá por um fato incomum no mercado em que ele atua: ele odeia super-heróis e deixa isso bem claro.
The Boys”, série em quadrinhos que Ennis publicou entre 2006 e 2012, é a prova maior disso. Neste universo, os “supers” existem aos montes, com várias equipes de heróis formadas. Além disso, eles são celebridades, estrelam seus próprios filmes e ocupam boa parte das colunas de fofocas com suas vidas pessoais. Em meio a tudo isso, Billy Butcher (que no Brasil virou Açougueiro) monta um grupo de “normais” com um objetivo único de desmascarar os poderosos e descer a porrada neles.
Agora inusitadamente transformado em série pela Amazon, “The Boys” chega ao Prime Video na próxima sexta-feira (26) com oito episódios e uma segunda temporada já garantida.
No mundo de Ennis, Os Sete são a Liga da Justiça – e com seus respectivos pares. A equipe é liderada por Homelander (Antony Starr, de “Banshee”), uma espécie de Super-Homem, e também conta com a Rainha Maeve (Dominique McElligott), The Deep (Chace Crawford), A-Train (Jessie T. Usher), Black Noir (Nathan Mitchell), Translucent (Alex Hassell) e a novata Starlight (Erin Moriarty). É pelos olhos dela, de forma parecida como acontece nos quadrinhos, que conhecemos o universo da Vought, o que seria a Marvel ou a DC no mundo real (com direito a boa zoadas na primeira). Para a empresa, os heróis são produtos que eles capitalizam de todas as formas possíveis.
ESTRUTURA
Em tela, “The Boys” ganha uma estrutura narrativa mais convencional. Enquanto os quadrinhos são surtados desde o início, a série apresenta os personagens com certa calma. Hughie (Jack Quaid, filho de Dennis Quaid e Meg Ryan), por exemplo, é bem mais inocente do que sua contraparte desenhada. Após a trágica morte de sua namorada, ele é abordado por Butcher (Karl Urban) e as coisas vão se desenrolando meio que por acidente – mas logo ambos estão envolvidos com os “supers” até o talo.
A série altera alguns acontecimentos das HQs, mas, em sua essência, é bem parecida com o material original. Alguns novos personagens surgem em tela como uma síntese de outros dos quadrinhos, o que funciona para não confundir o espectador com informações em excesso. A série até menciona outras equipes, mas foca a principal delas e sua relação com os “normais” e dá mais atenção à relação de Hughie e Starlight.
O roteiro também acerta ao conferir uma pegada religiosa aos heróis – eles teriam poderes por serem escolhidos por Deus. Essa escolha possibilita uma subtrama interessante e ajuda a entender toda a corrupção que cerca os poderosos.
Série 'The Boys' Crédito: Amazon Prime Video
“The Boys” é sempre divertida e violenta, às vezes gore ao extremo e, em outros momentos, de embrulhar o estômago. Apesar de ter sido originalmente escrita na década passada (antes até dos heróis dominarem quase tudo na cultura pop), a história conversa bem com os dias de hoje. Há a zoeira com coachs, a ganância corporativa, a inclinação à extrema direita, fake news, desinformação...
A série do Prime Video (casa também da série de TV de “Preacher”, outra já citada criação de Ennis) é exemplo de que algumas alterações são necessárias para que uma mesma história funcione em outra mídia. Ennis escreve para um nicho e prega para os já convertidos; seus personagens são intencionalmente machistas, misóginos, homofóbicos etc. e seu público sabe disso. Para um público mas amplo, isso não funcionaria e, por isso, a série produzida por Seth Rogen e Evan Goldberg ameniza o discurso e prefere contar uma história que o público acompanhe com prazer ao invés de uma que o irrite. O que importa, ao fim, é descer a porrada nos heróis.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos
Imagem de destaque
Peregrinos percorrem mais de 80 km de Aracruz ao Convento da Penha em ato de fé
Imagem de destaque
Berinjela: 7 receitas fáceis e saborosas para variar o cardápio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados