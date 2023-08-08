Gal Gadot: "Mulher-Maravilha é faz de contas, 'Agente Stone' é real"

Gal Gadot - Mulher-Maravilha é outro universo, é um nome gigante, a versão feminina do Super-Homem que todos conhecem em todos os cantos do mundo. Ela é uma semi-deusa, ela não pode morrer, é a guerreira mais forte que já viveu… Ela não é real. A questão não é a ficção, mas o que estamos tentando fazer com Rachel Stone, que é contar uma história próxima da realidade. Você pode ver as cenas de ação e mesmo as mais absurdas podem ser feitas por uma pessoa. Queríamos que a audiência sentisse a dor da Rachel levando um soco, e isso não acontece com a Mulher-Maravilha. As duas são protagonistas fortes, mas uma está num mundo de faz de contas e para a outra tentamos criar o nosso mundo.