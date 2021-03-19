"Falcão e o Soldado Invernal" tem bom episódio de estreia

Série "Falcão e o Soldado Invernal", do Disney+ Crédito: Disney/Divulgação

Você se lembra de quando “WandaVision” estreou? Nem faz tanto tempo… Neste mesmo espaço, escrevi que a série era diferente de tudo o que a Marvel havia feito até aquele momento - “estranha, com texto inteligente e misteriosamente trágica” . Ao fim dos nove episódios, a série acabou seguindo por um caminho bem convencional, deixando toda a estranheza inicial de lado e optando por uma saída bem Disney e até frustrando parte dos fãs que esperavam algo a mais.

Inicialmente programada para ser a primeira série Marvel no Disney+, “Falcão e o Soldado Invernal” chega à plataforma após o fim de “WandaVision” e com a promessa de levar para o serviço de streaming toda a dimensão dos filmes da Marvel nos cinemas em um formato seriado.

O primeiro episódio, lançado nesta sexta (18), cumpre pelo menos parte promessa. A série tem início com a grandiosa e já tão comentada sequência de ação protagonizada pelo Falcão (Anthony McKie) durante uma perseguição aérea, mas a narrativa logo ganha novos contornos mais dramáticos quando aborda problemas sociais causados pelo “blip”, o estalar de dedo de Thanos, e os traumas de Bucky Barnes, o Soldado Invernal.

Sam Wilson, o Falcão, esteve entre os milhões de desaparecidos por cinco anos. Quando ele volta, tem que lidar com o peso de agora ter o escudo do Capitão América e também com o aparente fim dos Vingadores. A cena em que vai com sua irmã (Adepero Oduye) ao banco é bem interessante, cheia de camadas que ajudam o espectador a entender a situação não apenas do personagem, mas da sociedade americana em gera.

Série "Falcão e o Soldado Invernal", do Disney+ Crédito: Disney/Divulgação

Já Bucky (Sebastian Stan), lida com pesadelos de seus tempos de vilão e também contra sua falta de sociabilidade. Em sessões de terapia para manter o “perdão” obtido, Bucky lida com o passado e com as escolhas que não pôde fazer. O texto tenta dar uma humanizada no personagem ao criar uma relação de amizade entre ele e um idoso no prédio em que mora, mas a jornada do Soldado Invernal ainda é uma incógnita.

“Falcão e o Soldado Invernal” é claramente uma história sobre legado. Sam tem problemas para assumir o fardo de ser ou não ser o “novo” Capitão América. Sem entrar em spoilers, até porque ainda sabemos muito pouco sobre o desenrolar da série, é bem capaz de a narrativa da série se sustentar em cima disso, na clássica jornada do herói do Falcão - a relutância já está presente.

Série "Falcão e o Soldado Invernal", do Disney+ Crédito: Disney/Divulgação

É interessante como a série traça um paralelo com “Capitão América 2: Soldado Invernal” - em ambas produções, a sequência inicial se dá contra Batroc (George St-Pierre). Talvez isso não seja uma coincidência. Ainda, a série revela um grupo de antagonistas, os Apátridas, que provavelmente serão um dos vilões dos seis episódios, mas pouco é revelado. Nas HQs, o Apátrida é um personagem, o anarquista Karl Morgenthau, mas tudo indica que será transformado em algo bem maior na série. O que entendemos até agora é que eles acreditam em um “mundo sem fronteiras” e que tudo estava melhor durante o “blip”.