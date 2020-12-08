Emicida fala sobre o essencial documentário "AmarElo", da Netflix

Tem duas histórias, na verdade, que não são necessariamente por causa do tema, mas sim pelos direitos autorais. Tivemos teve que entrar em contato com uma série de instituições ao redor do mundo. É interessante pensar isso na produção de acervo, a nossa capacidade de produzir memória, pra ela estar pronta para o futuro, pra que as pessoas possam contar essas histórias no futuro com instituições que se preocupam com o que essas imagens significam. Infelizmente muitas imagens muito importantes das décadas de 1920, 30 e 40 não são de propriedade de brasileiros. Muitas imagens de artistas fundamentais para se contar a história do Brasil não são de propriedade de artistas brasileiros. E o que isso significa? Isso significa entrar em contato com uma empresa europeia que define como, quando e quanto vai custar a forma de se usar isso. Isso é uma problemática muito grande pra nós. Houve fragmentos e tivemos que alterar algumas coisas por causa dessa questão autoral. Talvez pudéssemos inserir com um pouco mais de tempo, mas não é uma negociação fácil, não é um grupo de pessoas sensíveis ao que o filme significa, então é uma grande barreira. Isso me deixa bastante lisonjeado e seguro de no sentido de que o que a gente tem construído com a Laboratório Fantasma é o oposto disso. Daqui a 50 anos, quando uma menina ou um menino for fazer um documentário e carecer de imagens a respeito do contexto no qual a gente existiu, a gente vai estar aí, mais atento pra participar desse tipo de projeto. Uma exceção que me deixou muito feliz foi o Ipeafro, fundado pelo Abdias do Nascimento. Enquanto instituição, o Ipeafro tem um acervo super organizado e eles são super sensíveis ao significado ao nome do Abdias. Só finalizando, uma história que poderia ter entrado e acabou não entrando... Na semana passada (a entrevista ocorreu dia 2 de dezembro) a gente perdeu um amigo chamado Bruno. Bruno foi o cara que ajudou a gente desde o começo, foi o cara que comprou a primeira copiadora de CDs da Laboratório Fantasma; quando a gente foi chamado pra tocar nos EUA, ele era o único que tinha passaporte, nós não pensávamos que íamos sair nem de Santana. Ele foi o cara que ajudou a gente nessa época e acabou sendo o nosso tradutor, literalmente nossa palavra. Dois meses atrás, mais ou menos, a gente tava finalizando o projeto e precisava de uma imagem forte pra fechar. Aí eu me lembrei que a gente tinha uma imagem captada, de um dia que a gente saiu pra vender CDs na frente do Teatro Municipal, na região do Centro. Quem captou essa imagem foi o Bruno. Ele sempre participou de todos os projetos que a gente lançou ou esteve em volta dele. "AmarElo" foi o único de que ele tava distante, por conta de trabalho, fazendo outras coisas. Há dois meses eu liguei pra ele e ele falou "vou mandar o HD aí pra vocês". Ele mandou todos os HDs que estavam com ele. A imagem tem a gente subindo a escadaria, bem mais novos, sem barba, sem cabelo... Naquela época a gente achava que tinha que andar igual peixe, sem cabelo e sem barba (risos). A última imagem tem aquela virada da câmera que pega o Municipal do fundo. O Bruno veio a falecer semana passada como uma sequela da Covid-19 que ele teve em outubro. Eu gostaria só de ter colocado, no filme, mais informações a respeito dele, porque ele foi fundamental na nossa história. Eu comecei a semana passa chorando pela perda e terminei a semana passada chorando de gratidão. A gente foi muito sortudo de ter encontrado alguém tão especial na nossa trajetória quanto ele.