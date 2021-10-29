Duo capixaba A Transe lança clipe de  single, "Chorey". Confira

Um dos artistas mais únicos do Espírito Santo, o duo A Transe (Francesca Pera e Fernando Zorzal) volta com o novo clipe, "Chorey", com participação da dupla Borabaez (Karola Balves e Henrique Paoli). "Chorey" será também o nome do EP visual que A Transe vai lançar em 26 de novembro.
Depois dos intimistas "Hora Dourada" e "Bad Vibes de Casal", A Transe respira novos ares sonoros. Ainda há aquele convite a entrar na intimidade de Francesca e Fernando, mas "Chorey" tem uma camada eletrônica e um clima tropical. Na definição do duo, é "uma canção bucólica e tech simultaneamente, que narra a trajetória de pessoas que fazem uma jornada entre natureza e autoanálise e se transformam a partir do encontro e da escuta do outro". Confira o clipe.