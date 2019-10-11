Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Breaking Bad, bitch!"

Crítica: "El Camino" é tocante epílogo para "Breaking Bad"

Já disponível na Netflix, filme mostra o que aconteceu a Jesse Pinkman ao final da cultuada série

Publicado em 11 de Outubro de 2019 às 14:28

Públicado em 

11 out 2019 às 14:28
Rafael Braz

Colunista

Rafael Braz

El Camino: A Breaking Bad Movie Crédito: Ben Rothstein/Netflix
O que aconteceu com Jesse Pinkman ao final de "Breaking Bad"? A gente realmente precisa saber? Será que o riso e o choro histéricos do personagem de Aaron Paul ao volante do Chevrolet El Camino 1978, após ser libertado por Walter White (Bryan Cranston) do cativeiro no qual era mantido para produzir metanfetamina, não é uma conclusão satisfatória para a sofrida jornada do personagem? "El Camino - A Breaking Bad Movie", filme que a Netflix lançou nesta sexta-feira (11), responde a primeira pergunta e acaba com as possibilidades subjetivas criadas pelo final da série, em 2013.
O filme dirigido e escrito por Vince Gilligan, criador da série, funciona como um acerto de contas tanto de Jesse com as pontas soltas deixadas pela trama quanto desta com seu espectador ávido por respostas mais claras.
O início do filme se dá imediatamente após o fim da série. Sim, Walter White está morto (não imagino que alguém tivesse opinião contrária) e Pinkman segue em fuga. Considerado o principal suspeito pela chacina que deixou nove mortos, ele precisa dar um jeito de sumir, mas também que resolver algumas pendências.
El Camino: A Breaking Bad Movie Crédito: Ben Rothstein / Netflix
"El Camino" funciona como um epílogo que não necessariamente mantém o ritmo do final de "Breaking Bad". O filme é mais cadenciado, focado em Jesse Pinkman e alguns dos traumas que o cárcere proporcionou a ele. Enquanto lida com isso, o personagem tenta também acertar seu futuro.
O filme serve para matar saudade do universo de “Breaking Bad” e de muitos de seus personagens que não serão citados aqui por motivos de spoilers - alguns têm bastante relevância para o epílogo. Ao mesmo tempo, “El Camino” serve para reforçar que, ao fim, Jesse sempre foi o coração do roteiro. O personagem de Aaron Paul vai da raiva ao afeto desajeitado na montanha russa de emoções criada por Vince Gilligan. É ele quem sofre com as mortes, é quem tenta sempre evitá-las. Enquanto Walter aos poucos se transforma em Heisenberg, Jesse sente o peso de todos os atos e escolhas da dupla ao longo das cinco temporadas.

Veja Também

Crítica: "Projeto Gemini" tem Will Smith e cara de anos 1990

Logos Hope: saiba o que esperar da livraria flutuante

Quem (ainda) se importa com "The Walking Dead"?

É justamente pela empatia que criamos com ele ao longo de toda a trama que “El Camino” consegue acertar mesmo não sendo uma obra “necessária”. Jesse Pinkman passou longe de ser um sujeito perfeito, mas nunca deixou de ser um cara decente, a bússula moral, o contraponto... Ao contrário de Walter, que de certa forma conhecia seu destino desde o primeiro episódio, o jovem teve sua jornada de redenção e merecia uma conclusão satisfatória.
“El Camino” é conciso, breve, não traz referências gratuitas, amarra pontas soltas e dá uma sensação de completude para quem acompanhou as transformações dos protagonistas de “Breaking Bad”. Aaron Paul se entrega mais uma vez ao personagem e Vince Gilligan mostra que soube contar aquela história com direito a um belo epílogo, um respiro aliviado após todo sofrimento de Jesse Pinkman.

Nota: 8,5

Rafael Braz

Crítico de séries e cinema, Rafael Braz é jornalista de A Gazeta desde 2008. Além disso, é colunista de cultura, comentarista da Rádio CBN Vitória e comanda semanalmente o quadro Em Cartaz

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 26/04/2026
Imagem de destaque
Trump é retirado às pressas após tiros serem ouvidos durante jantar em Washington
Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados