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Crítica

"Army of the Dead": zumbis e Las Vegas em filme vazio da Netflix

Dirigido pelo igualmente badalado e contestado Zack Snyder, "Army of the Dead: Invasão de Las Vegas" é um filme de zumbi que prioriza a ação e o estilo

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 22:48

Públicado em 

21 mai 2021 às 22:48
Rafael Braz

Colunista

Rafael Braz

Filme
Filme "Army of the Dead: A Invasão de Las Vegas", de Zack Snyder Crédito: Clay Enos/Netflix
Foi um filme de zumbis que colocou o hoje badalado Zack Snyder no mapa. Lançado em 2004, “Madrugada dos Mortos”, uma refilmagem do clássico homônimo de George Romero, é ótimo; um filme divertido, com estilo e boa ação, uma boa homenagem ao mestre Romero e também uma eficaz atualização no gênero.
O filme de 2004, curiosamente, é um dos poucos dirigidos por Snyder a não ter o roteiro escrito por ele - “Madrugada dos Mortos” foi escrito por James Gunn (“Guardiões da Galáxia”), quando sua carreira como diretor ainda engatinhava. O filme de zumbis e “Watchmen”, talvez os dois melhores filmes de Snyder, não têm roteiros escritos por ele. Coincidência?

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Zack Snyder volta ao universo dos zumbis agora em “Army of the Dead”, que aqui no Brasil ganhou o subtítulo “Invasão de Las Vegas”, mas não demora para percebermos que o filme que chegou nesta sexta (21) à Netflix está muito mais para um filme de ação/ficção científica do que para uma obra de terror.
“Army of the Dead”, após um breve prólogo que “explica” a origem do surto zumbi, tem a apresentação dos créditos ao melhor estilo Zack Snyder, em câmera lenta. Mesmo sem ser inovadora, a sequência apresenta bem os personagens e com estilo - todos os clichês possíveis de Las Vegas: imitadores de Elvis, strippers zumbis, idosos jogando caça-níqueis, e por aí vai.
Filme
Filme "Army of the Dead: A Invasão de Las Vegas", de Zack Snyder Crédito: Clay Enos/Netflix
Conseguimos, assim, ter uma noção do caos causado pela infestação e do tamanho das perdas. Entendemos, também, que a infestação foi contida e Vegas, fechada. Uma zona de quarentena e isolamento se formou ao redor da Cidade do Pecado. A sequência funciona surpreendentemente bem e já dá o tom de ação “imprevisível” (as aspas são importantes) em que tudo pode acontecer.
Do lado de fora e alguns anos depois, somos devidamente apresentados a Scott (Dave Bautista), um dos heróis da evacuação de Vegas e atualmente fritando hambúrgueres. Ele recebe a visita de Tanaka (Hiroyuki Sanada), um grande empresário que faz a ele uma proposta milionária por um dia de trabalho. Dave precisa voltar a Las Vegas e invadir o cofre que guarda US$ 200 milhões.
O texto de Snyder então abraça o estilo filme de assalto, com Scott recrutando parceiros e cada um deles sendo brevemente introduzido. Após as devidas apresentações de personagens e cenários, a equipe entra na isolada Vegas acompanhada de Lilly, uma coiote, ou seja, uma mulher que faz a travessia para dentro da cidade - nunca fica muito claro o motivo das pessoas quererem entrar lá (além da trama do filme), mas imagina-se que seja por conta de dinheiro e objetos valiosos abandonados durante a invasão.
A coiote logo apresenta à equipe de Scott e aos espectadores as regras daquele mundo. Las Vegas se transformou em algo muito maior do que uma ocupação de zumbis. As criaturas de “Army of the Dead” são ágeis, fortes e algumas até inteligentes; há uma estrutura hierárquica e uma sociedade naquele lugar.
Filme
Bastidores do filme "Army of the Dead: A Invasão de Las Vegas", de Zack Snyder Crédito: Clay Enos/Netflix
“Army of the Dead” tem tudo o que você espera de um filme de Zack Snyder: violência estilizada, grandes sequências de ação, muita câmera lenta e péssimos diálogos. Aqui volto ao início do texto e ressalto que Snyder entende de estilo (mesmo que se perca nele), mas constrói roteiros apenas com frases de impacto e exposição didática, se esquecendo completamente de seus personagens. Isso, em um filme de quase duas horas e meia, é imperdoável.
De certa forma, é interessante pensar como Zack Snyder parece escrever roteiro para jogos. Toda estrutura de um jogo de ação está presente em “Army of the Dead”, com chefes, sub-chefes, algumas dinâmicas diferentes e muita exposição. Os personagens são todos mal desenvolvidos, até mesmo o protagonista, e não é muito difícil percebermos quem morrerá em cada etapa e quem seguirá até a próxima fase, pois alguns personagens só estão ali para virar comida de zumbi.
“Army of the Dead” é divertido quando assume seu lado comédia, o que não faz sempre, mas acerta em alguns detalhes sutis como o discurso do presidente que planeja jogar uma bomba atômica em Las Vegas no dia 4 de julho (independência dos EUA). Há alguns bons momentos também de camaradagem principalmente entre o trio Scott, Maria (Ana de la Reguera) e Tig (Marianne Peters), mas a maioria dos personagens, alguns até bem interessantes, é pouco aproveitada.
Filme
Filme "Army of the Dead: A Invasão de Las Vegas", de Zack Snyder Crédito: Clay Enos/Netflix
Mesmo priorizando a ação ao terror, “Army of the Dead” tem seus bons momentos, mas Snyder pensa o universo (já há continuações acordadas) acima do filme - ele se preocupa mais com as criaturas do que com seus humanos, o que rende algumas cenas quase risíveis. A escolha por zumbis ágeis e inteligentes aproximam o filme do que poderiam ser sequências de “Eu Sou a Lenda”, histórias inclusive presentes no livro de Richard Matheson.
“Army of the Dead” talvez seja o melhor filme de Zack Snyder em muito tempo, o que não significa muita coisa. O cineasta cria um universo colorido e, ironicamente, vivo, uma vez que Las Vegas não poderia ser diferente. O filme até tem bons personagens, mas se foca mais no estilo do que com o conteúdo. Talvez seja a intenção de Snyder, “o que acontece em Vegas, fica em Vegas”, a cidade da diversão efêmera e rápida - ele só não precisava de um filme de duas horas e meia para isso.
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Rafael Braz

Crítico de séries e cinema, Rafael Braz é jornalista de A Gazeta desde 2008. Além disso, é colunista de cultura, comentarista da Rádio CBN Vitória e comanda semanalmente o quadro Em Cartaz

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