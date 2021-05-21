Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crítica

Novo "Mortal Kombat" é diversão sangrenta para os fãs do jogo

Com a missão de levar o público de volta aos cinemas, "Mortal Kombat" chega às telas com violência estilizada e muitas referências aos jogos

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 22:28

Públicado em 

20 mai 2021 às 22:28
Rafael Braz

Colunista

Rafael Braz

Filme
Filme "Mortal Kombat" Crédito: Warner/Divulgação
Antes de nada, é bom deixar claro que “Mortal Kombat”, filme que adapta mais uma vez a famosa franquia de jogos de luta para os cinemas, não é um filmaço e tampouco vai estourar fora da bolha de jovens, adolescentes e fãs dos jogos. Dito isso, vale ressaltar que o Rafael Braz adolescente teria amado o filme dirigido por Simon McQuoid apesar de todos os seus defeitos. Aposta para levar o público de volta às salas, o filme chega agora aos cinemas do Brasil.
“Mortal Kombat” é o que se esperaria de uma obra baseada nos jogos da NetherRealms. O filme já tem início com uma ótima sequência no Japão feudal, quando Bi-Han (Joe Taslim) assassina a família de Hanzo Hasashi (Hiroyuki Sanada), momento em que nasce a rivalidade entre dois dos personagens mais icônicos da franquia: Sub-Zero e Scorpion.
Anos adiante, conhecemos Cole Young (Lewis Tan), personagem que não existe nos jogos e faz uma função dupla na narrativa: é o herói, o que mais se aproxima de um protagonista, e também representa a audiência no filme. Herdeiro de Hasashi e criado como órfão, Cole é um lutador que já viu dias melhores e cuja principal característica parece ser sua enorme capacidade de tomar porrada. É ele o "escolhido" da vez, o sujeito normal que vai cumprir os passos da jornada do herói até aceitar seu destino. Não há novidade na estrutura.

Veja Também

"Me Sinto Bem Com Você" é ótimo ao abordar amor na pandemia

"Quem Matou Sara?": 2ª temporada tem ainda mais reviravoltas

"Mare of Easttown", da HBO, é a série que você deveria estar vendo

Após ser abordado por Jax (Mehcad Brooks) e se ver em meio a algo que não entende, Cole parte ao encontro de Sonya Blade (Jessica McNamee), alguém que o explicaria o que está acontecendo e por que ele está sendo perseguido por um ninja sinistro capaz de congelar tudo.
O processo de ambientação do filme é pouco interessante, mesmo trabalhando com algumas referências dos jogos e personagens como os já citados e Kano (Josh Lawson), que oferece um alívio cômico a uma trama um tanto sisuda. O filme melhora quando todas as apresentações já foram realizadas e o público já entende o cenário, o significado da tatuagem de Cole e, claro, o que é o torneio Mortal Kombat.
Em sua segunda metade, “Mortal Kombat” ganha magia. Vamos conhecendo os heróis da Terra, nomes como Raiden (Tadanobu Asano), Liu Kang (Ludi Lin), Kung Lao (Max Huang), e também os vilões. O habitual arco do treinamento do protagonista é interessante, pois possibilita ao roteiro apresentar os poderes dos outros personagens e vê-los em ação antes dos conflitos finais. Assim, quando seus talentos são realmente necessários, já sabemos do que eles são capazes.
A história de Cole, claro, serve apenas como um pretexto para um grande conflito entre os campeões da Terra e os do reino da Exoterra, que estão prestes a ganhar o torneio pela décima vez seguida. Em jogo, o destino da humanidade.
“Mortal Kombat” se esforça para apresentar seu universo aos não iniciados, mas é eficaz em agradar os fãs. O roteiro faz piadas com golpes de personagens nos jogos (a apelativa rasteira de Liu Kang), recria alguns cenários, traz diversos rostos conhecidos e mantém os sangrentos “fatalities” como parte essencial da narrativa - com direito até a falas como “finish him!” entoadas gratuitamente para colocar um sorriso no rosto dos fãs. Cada um joga com as armas que tem.
Filme
Filme "Mortal Kombat" Crédito: Warner/Divulgação
Como filme, no entanto, há escolhas questionáveis principalmente no que diz respeito ao não cumprimento de algumas expectativas criadas nos primeiros arcos, mas não vou revelar spoilers aqui. Além disso, Cole carece de carisma e principalmente desenvolvimento além de ser o "escolhido". 
Diretor de comerciais, McQuoid tem em “Mortal Kombat” seu primeiro filme e parece ainda buscar uma assinatura. O filme  tem estilo, boas sequências de luta e alguns personagens interessantes, mas falta força para surpreender o espectador e se sustentar além das referências dos jogos, das frases de efeito e da violência estilizada. Os efeitos especiais utilizados nas lutas e principalmente nos “fatalities” são bem eficazes, o mesmo não pode ser dito da artificial composição de Goro, que aparenta ser um personagem de animação.
Filme
Filme "Mortal Kombat" Crédito: Warner/Divulgação
“Mortal Kombat” tem um trunfo nos atores do núcleo asiático, todos estrelas de artes marciais, mas o charme do filme é centrado no antagonismo de Joe Taslim e Hiroyuki Sanada, que levam às telas a centenária rivalidade de Sub-Zero e Scorpion. A história dos dois ninjas, figuras marcantes e antagônicas desde o primeiro jogo, lançado em 1992, é o que conduz o filme e dá ao roteiro um pouco de estofo.
A vontade de transformar a marca em uma franquia é nítida e essa ambição até “justifica” algumas escolhas do roteiro - além da última cena, que já indica os caminhos que serão seguidos a partir daqui. Mesmo sem ser um filmaço capaz de extrapolar um nicho, “Mortal Kombat” diverte seu público-alvo. Resta saber se esse público terá força suficiente para bancar a produção de novas histórias nesse universo. O primeiro passo é promissor.
Acompanhe o colunista também no Twitter.
Filme
Filme "Mortal Kombat" Crédito: Warner/Divulgação

Rafael Braz

Crítico de séries e cinema, Rafael Braz é jornalista de A Gazeta desde 2008. Além disso, é colunista de cultura, comentarista da Rádio CBN Vitória e comanda semanalmente o quadro Em Cartaz

Tópicos Relacionados

Cinema Rafael Braz
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
3 simpatias infalíveis para destravar a vida
Imagem de destaque
Carro capota, mata motorista e deixa passageiro ferido na ES 315, em São Mateus
Imagem de destaque
O último casamento de Chernobyl: o casal que se casou enquanto um desastre nuclear se desenrolava

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados