Pet: Diário de Chloé

Horácio Dicaprio com sua mãe Fernanda Cassia Silva Abreu Crédito: Arquivo pessoal

Meu querido diário... Entre tantos amigos legais que tenho feito no meu perfil no insta (eobicho_­ag), encontrei um bem diferentão, o Horácio Dicaprio (@horacio.dicaprio). É um porco skinni hipopótamos, uma das 25 raças de porquinho-da-índia. Na verdade, trata-se de um roedor que faz barulhinho de porco. Estou apaixonada! Ele é muito lindo, simpático e engraçado.

Conversei com a “mãe” dele, Fernanda Cassia Silva Abreu, e ela me contou que Horácio não tem pelos e geralmente passa bem mal no calor, já no inverno é preciso aquecê-lo muito bem. “Precisamos ter bastante cuidado com a sua pele, usando óleo de coco para não rachar e ter algum tipo de ferimento. “Ele é bem interativo, mas tranquilo, ao contrário dos outros porquinhos-da-índia que são mais ariscos. Estamos com ele há dois anos e os especialistas dizem que vivem de cinco a sete, mas do jeito que o Horácio é bem tratado aqui em casa, espero que ele viva muito mais”.

Segundo Fernanda, para o Horácio manter a dieta, ele recebe ração de manhã e à noite. “E no dia seguinte, com fome, é uma gritaria só. Ele tem quatro tipos de choro: quando alguém está invadindo o seu território, está manhoso e quer ir para casa, está com fome ou bravo”.

O Dicaprio também é um grande viajante. Vai em todos os lugares com os donos. “Desde que esteja em sua toquinha, é tranquilo. Além da ração, ele come vegetais verdes escuros e adora pera e banana. Também é primordial manter o seu peso, que não pode passar de um quilo, porque as patinhas são muito pequenas, e se estiver gordinho começa a criar calo, feridas e em último caso pode levar até a amputação. Por isso, faz uma dieta eterna e fica muito bravo. Hoje, está com 900 gramas”.

Fernanda explica que é necessário ficar bem atento para que ele não fique deprimido. “O jeito, então, é interagir bastante. E aqui em casa tenho outros animais também. Horácio adora posar para fotos e, por isso, já conquistou amigos no mundo inteiro. De vez em quando coloco uma roupinha nele, mas ele não gosta muito”.

Horácio Dicaprio curtindo a natureza Crédito: Arquivo pessoal

O dia a dia do Dicaprio começa quando ele acorda a Fernanda atrás de comida. “A primeira coisa que faço é tirar os paninhos e limpar a toquinha, daí dou a comida, troco a água (isso é muito importante, ele se nega a tomar se estiver suja), e limpo o local onde são feitas as necessidades (uso o mesmo insumo dos gatos). Nos finais de semana a gente passeia, ele, eu, meu marido e minha filha. Mas a cada passo é um flash, risos, porque todo mundo quer passar a mão e tirar foto. E ele, metido que só, adora. É só olhar as imagens dele, fica ali paradinho com o olhar na câmera. Mas quando estressa, sabemos que é hora de ir embora”.

Fernanda lembra que desde criança sempre gostou de animais e frequentava uma grande feira no Rio Grande do Sul (hoje ela mora no Paraná). “E eu sempre fui apaixonada por porcos, tanto que tenho uma coleção de objetos nesse formato, de todos os tipos, aqui em casa. Eu queria, na verdade, ter um porco inglês, mas é muito caro, então quando vi o Horácio na loja (nesse local todos os animais são certificados), amei. Quando o peguei no colo, ele me agarrou. Foi amor à primeira batida do coração, porque quando essa espécie fica perto da gente, ela empurra a blusa para ficar pele com pele. O rapaz da loja explicou que, além de esquentá-lo, isso o ajuda a reconhecer a batida do coração”.

Agora, de onde veio esse nome Horácio Dicaprio. “Horácio por conta do personagem da Turma da Mônica, e Dicaprio porque ele é lindo e parece mesmo um ator de cinema”, conclui Fernanda.