Supercopa: Flamengo tem melhor time, mas elenco do Palmeiras é superior

O criticado Michael foi uma das apostas de Rogerio Ceni no final da partida Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

Grande espetáculo de futebol deram Flamengo e Palmeiras na disputa da Supercopa neste último domingo (11). Sem dúvida nenhuma são as melhores equipes do futebol brasileiro. Sobre o jogo, especificamente, venceu merecidamente o Flamengo, a equipe com melhores valores individuais. Aliás, o talento individual foi o detalhe decisivo para a conquista do título pelo Rubro-Negro. Graças às jogadas de Felipe Luis e Arrascaeta nos gols, além das defesas nas penalidades de Diego Alves.

O empate no tempo regulamentar da partida foi justo. Destaco o domínio do Flamengo no primeiro tempo com maior posse de bola e a reação do Palmeiras no segundo. Na disputa das penalidades prevaleceu a maior experiência de Diego Alves sobre os jovens atletas do Palmeiras, defendendo as batidas e induzindo o adversário ao erro, principalmente no pênalti desperdiçado pelo jovem Danilo, fundamental e decisivo no resultado final. Vale também um registro e elogio ao goleiro do Palmeiras Weverton, em grande fase e na minha opinião considerado, no momento, o melhor da posição do futebol brasileiro.

Voltando a análise das duas equipes, fiz um comentário no Bom Dia ES, na TV Gazeta, de que o Flamengo possui o melhor time do Brasil, mas o Palmeiras tem melhor elenco. O apresentador do Jornal, e conhecedor de futebol, Mário Bonella retrucou dizendo que não entendia desta forma e discordava do meu comentário.

Vou aproveitar este espaço para expor o meu pensamento: quando falei que o Flamengo possuía melhor time, me referi aos 11 titulares que começaram o jogo, pois individualmente são melhores que os do Palmeiras escalado pelo técnico Abel Ferreira. Porém, analisando o segundo tempo, em que houveram várias alterações nas duas equipes, continuo achando o plantel do Palmeiras mais homogêneo. Notei queda de rendimento no Flamengo, ao contrário do Palmeiras que cresceu no jogo.

Quis dizer que com as trocas, o time do Palmeiras manteve o mesmo nível de atuação ou até melhorou pois os jogadores são similares. Já os do Flamengo não. Vejamos: no Flamengo saíram Diego, Everton Ribeiro, Isla e Gerson. Entraram João Gomes, Pepê, Matheusinho e Vitinho. Vocês acham que são jogadores do mesmo nível? Eu acho que não. A polêmica é válida, pois a conversa sobre futebol fica muito mais interessante justamente quando as opiniões são divergentes.

RETORNO DO CAPIXABÃO

Rio Branco de Venda Nova venceu todas as partidas do Capixabão até agora Crédito: Cid Fernandes/Rio Branco FC

Na volta do Campeonato Capixaba com a quarta rodada, Vitória e Rio Branco-VN mantiveram o mesmo ritmo, vencendo seus jogos e seguindo com 100% de aproveitamento, com 12 pontos ganhos na competição. O time polenteiro mostrou a sua força jogando em casa, e o Vitória conseguiu excelente resultado no clássico contra a Desportiva.

Destaco nesta rodada o segundo gol do Vitória na partida contra a Tiva, um golaço feito pelo Edinho em cobrança perfeita de falta. Não é por acaso o sucesso do Edinho. Tenho acompanhado pelas redes sociais o treinamento intenso dele nas cobranças de falta em Bento Ferreira.

LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE

O governador Renato Casagrande sancionou a Lei de Incentivo ao Esporte nesta última semana e divulgou depoimento junto à vice-governadora Jaqueline Moraes e ao secretário estadual de Esportes Júnior Abreu. Segundo a lei, as empresas podem destinar aos projetos esportivos até 0,5% do ICMS devido ao governo do Estado.