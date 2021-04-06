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Futebol

Desempenho de Botafogo e Vasco já provoca preocupação com o futuro

Pelo que apresentaram até agora, equipes cariocas terão dificuldades na Série B do Campeonato Brasileiro

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 02:00

Públicado em 

06 abr 2021 às 02:00
Paulo Sergio

Colunista

Paulo Sergio

Vasco e Botafogo
Vasco e Botafogo empataram em 1 a 1 pelo Campeonato Carioca Crédito: Vitor Silva/Botafogo
As torcidas de Botafogo e Vasco já estão dando sinais de preocupação com a participação das equipes na Série B do Campeonato Brasileiro. Porque tanto o Glorioso quanto o Gigante da Colina fazem uma campanha pífia no Cariocão. Como os clubes que irão participar do Brasileiro possuem melhores qualidades que os times do Estadual, as torcidas enxergam um futuro não muito promissor, com sérias dificuldades para o retorno a divisão principal.
E o pior amigos, é que eu concordo com os torcedores. Ou vocês acham que Madureira, Portuguesa e demais equipes de pequeno investimento no Rio de Janeiro teriam vida fácil na competição nacional? Por isso se faz mais que urgente a montagem, por parte do Botafogo, sob o comando de Chamusca, e do Vasco de Cabo, de equipes fortes e competitivas. 
A disputa pelo acesso neste ano de 2021 será ainda mais acirrada, pois a concorrência virá ainda mais forte. E, ao menos até agora, pelas atuações dos dois times no Campeonato Carioca, a projeção é de luta apenas para se manterem na Série B. Triste amigos, mas é a realidade.

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PROFISSIONALIZAÇÃO DO BOTAFOGO

Não por acaso, o Botafogo divulgou uma nota oficial que traça caminhos futuros para a profissionalização do Clube. Em resumo foi divulgado que o presidente Durcesio Mello e o CEO Jorge Braga farão uma análise dos esportes e de outros departamentos que hoje são deficitários ao clube e podem ser cortados visando a reestruturação financeira da instituição. Minha opinião é que o movimento de profissionalização nos clubes é irreversível, tendo como referências instituições esportivas que reconhecidamente obtiveram sucesso no cenário nacional e internacional.

RACISMO NO ESPORTE

Mais um caso absurdo de racismo no futebo. Desta vez foi no Campeonato Espanhol.Também por mais este motivo, o Comitê Olímpico Brasileiro COB) lança nesta terça-feira (06) no Dia Internacional do Esporte, o curso Esporte Antirracista. Todo Mundo sai ganhando. Você pode acompanhar a partir das 18h no Canal Olímpico do Brasil: canalolimpicodobrasil.com.br.

HOMENAGEM A AGNALDO TIMÓTEO

Agnaldo Timóteo
Agnaldo Timóteo faleceu por complicações da Covid-19 Crédito: Sesc Piracicaba/Divulgação
Era muito comum a presença de Timóteo acompanhando os treinos e jogos do Botafogo, seu time de coração, e sempre incentivando os jogadores. Faço minha homenagem ao grande botafoguense, narrando uma passagem que demonstra o quanto gostava de ajudar o clube.
Na década de 80, após a equipe ser eliminada do Campeonato Brasileiro, ficaria um mês sem jogos esperando a próxima competição. Timóteo idealizou e organizou uma excursão denominada “Futebol Show”. Foram 15 dias pelo interior de Minas Gerais e Bahia, em que o time do Botafogo disputava amistosos contra equipes locais das cidades. E após a partida, Agnaldo Timóteo cantava para o público presente.
No total foram cinco jogos e cinco shows em cidades diferentes. No retorno ao Rio de Janeiro, todos contentes com os devidos cachês, que ajudaram muito nas despesas.
Descanse em paz!

Paulo Sergio

Ex-goleiro de futebol brasileiro que atuou nas décadas de 1970 e 1980. Nos anos 1990 foi para o futebol de areia. Hoje atua como comentarista esportivo.

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