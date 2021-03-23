Apostar em Alex como técnico do sub-20 é olhar para o futuro do São Paulo

Alex foi contratado para comandar o sub-20 do São Paulo Crédito: Acervo Pessoal

Recebi com alegria a contratação do ex-jogador e craque de bola Alex para o cargo de técnico da categoria sub-20 do São Paulo. A contratação foi arquitetada pelo diretor técnico Muricy Ramalho. Profundo conhecedor do futebol e experiente nas suas convicções, Muricy pretende repetir com Alex aquilo que Telê Santana fez com ele próprio: preparar, ensinar e moldar a construção de um técnico para o futuro do Tricolor.

Alex se aposentou da carreira de atleta em 2014, e desde então vinha atuando como comentarista. No fim do ano passado, decidiu partir para a carreira de treinador: fez o curso da CBF, estudou e se acertou com o Tricolor Paulista para assumir o sub-20 no lugar de Orlando Ribeiro.

Interessante nesta contratação foi Muricy passar por cima da rivalidade clubística, uma vez que Alex foi ídolo da torcida do Palmeiras, e investir nas suas ideias sem se preocupar com esses fatores comuns entre grandes clubes. Aliás, o nome de Alex foi muito bem recebido por diretores, conselheiros e sócios do São Paulo.

Torço pelo sucesso do planejamento de Muricy Ramalho. Se Alex repetir no comando do time a inteligência e o talento dos tempos que desfilava o seu futebol nos gramados, não tenho dúvidas que iremos assistir grandes conquistas do Tricolor Paulista.

FLAMENGO: A VERDADE DA NÃO CONTRATAÇÃO DE RAFINHA

Rafinha, lateral do Flamengo Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

O Flamengo não quis contratar Rafinha. Após muitas conversas, os diretores rubro-negros apontaram o alto salário pedido pelo atleta como motivo principal pela desistência na contratação. Sentindo–se traído, Rafinha veio a público explicar que não é verídica essa informação, pois na realidade aceitou até receber bem menos do que ganhava em sua passagem anterior no time carioca.

Este episódio revisitou o grande conflito existente no Flamengo. Na diretoria existem dois grupos rivais: Gávea x Ninho do Urubu. E enquanto o pessoal do futebol queria a contratação, o outro se mostrava contrário ao retorno de Rafinha ao time. Resumindo, o atleta foi vítima das divergências dentro da diretoria do clube e o único derrotado nesta história será oFlamengo, pois ficará privado de um bom jogador.

Acho bom Rogério Ceni, que queria o retorno do atleta, abrir bem os olhos.

CAMPEONATO CARIOCA

Com tristeza assisto os jogos do Campeonato Carioca. Uma das principais competições do cenário nacional cada vez mais perde prestígio e encantamento por parte dos torcedores. Afinal, qual a vontade de acompanhar e torcer sabendo que nas principais equipes, os titulares treinam e se preparam para outros campeonatos, enquanto os times alternativos disputam a competição?

O Campeonato Carioca sempre foi referência. Cresci e vivi acompanhando e jogando a competição, orgulho que trago comigo até hoje. Disputei o campeonato jogando por Fluminense, Volta Redonda, Americano, Botafogo, América e Vasco da Gama. Época em que os times considerados pequenos projetavam o surgimento de jovens talentos para reforçar as grandes equipes. Diferentemente do que acontece hoje em dia, jogadores fracos tecnicamente que não despertam nenhum interesse nas grandes equipes. E em plena pandemia, sem público nos estádios, o cenário fica ainda mais tenebroso.