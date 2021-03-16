Fla-Flu mostrou que domínio do jogo nem sempre se traduz em vitória

Igor Julião se emocionou ao marcar o gol da vitória no clássico contra o Flamengo Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

Mais uma vez valeu a velha máxima no futebol: “Quem não faz, leva”. Está cada vez mais provado que para um time ser vencedor de uma partida, não basta apenas ter maior posse de bola que o adversário. Tem que ter profundidade, criar e concluir as jogadas em gol. O Fla x Flu deste último domingo (14) pelo Campeonato Carioca provou mais uma vez a tese.

O Flamengo foi mais time durante toda a partida, mas cometeu o erro de não fazer o goleiro Marcos Felipe trabalhar. Pode-se contar nos dedos as chances de gol que o time rubro-negro teve na partida. Equipe jovem e com bom potencial, mas assim como o time titular, centraliza demais as jogadas e permite por parte da defesa adversária o bloqueio da área. A diferença é que quando o time titular está atuando, possui jogadores que individualmente podem definir a partida, fato que não acontece com este atual jovem time do Flamengo, que conta com bons jogadores, mas nenhum extra classe.

Como o time do Fluminense não tem nada com isso, na estreia do seu novo técnico, Roger Machado, mostrou-se uma equipe aguerrida e sabedora da maior qualidade do Flamengo. Procurou se defender bem e jogar contando com o erro do adversário. E foi justamente desta forma que saiu o gol da vitória do Tricolor Carioca. No erro conjunto de Pepê e João Gomes, Igor Julião aproveitou a indecisão dos dois, tomou a bola e com um belo chute chegou às redes.

GOL CONTRA DE GABIGOL

Gabigol, do Flamengo, é detido em aglomeração dentro de cassino clandestino em São Paulo Crédito: Divulgação/Polícia Civil - SP

Inadmissível a atitude de Gabriel Barbosa, flagrado dentro de um cassino clandestino na cidade de São Paulo-SP. Vários erros cometidos na atitude de uma pessoa pública e formadora de opinião, pela posição que ocupa no cenário do futebol brasileiro. Estava aglomerado, sem máscara, e em local impróprio.

A diretoria do Flamengo não pode e nem deve deixar passar impune o comportamento de seu atleta, mesmo ele estando de folga. Deve alertar ao Gabigol que ele, mostra nesta atitude, não tem a mínima noção do que é ser um ídolo. O certo seria ele incentivar a vacinação, o uso de máscara, o distanciamento social e aproveitar o seu momento futebolístico para contribuir na informação correta para a população, e não ser detido pela polícia...

CAMPEONATO CAPIXABA

Alexandre, autor do primeiro gol do Rio Branco-VN sobre a Desportiva Crédito: Cid Fernandes/ Rio Branco FC

Assisti a vitória do Rio Branco-VN, líder do Campeonato e com 100% de aproveitamento, sobre a Desportiva. A força da equipe me chamou a atenção. Mesmo com menos um jogador, Henrique Tiririca, expulso ainda no primeiro tempo por ter dado um soco na barriga do adversário, dominou amplamente a partida. Destaco o bom trabalho de seu treinador Roy, colocando sua equipe de forma moderna e ofensiva com seus jogadores ocupando os espaços em campo.

Em outra partida da rodada, o Serra aplicou uma sonora goleada sobre o Rio Branco por 5 a 0. Placar atípico pela qualidade das duas equipes. Por motivos óbvios (partidas no mesmo horário) não consegui acompanhar o jogo, mas enxerguei nos gols uma certa fragilidade da defesa capa-preta.