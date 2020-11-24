Vote pela vida: na pandemia, nada é mais importante

Atual debate político se dá em meio a uma crise sanitária Crédito: Foto: Antonio Augusto/Ascom/TSE

Nunca foi tão necessário o engajamento e o envolvimento de todos os cidadãos eleitores no debate político, de modo especial agora, na maior crise sanitária que afeta a vida dos capixabas. A política, neste momento, a eleição de segundo turno na Grande Vitoria é demasiada importante para ser confiada somente aos especialistas e políticos. Afinal, os problemas e as respostas estão na cidade e quem vai decidir e escolher os novos gestores das maiores cidades capixabas, no dia 29 de novembro , é você eleitor, que reside em uma destas cidades.

Contudo, é preciso entender o cenário político em que se encontra o país. O governo federal, desde quando assumiu, trabalha dia e noite para acabar com o pacto social, firmado na constituição de 1988, que garante serviços públicos de qualidade, gratuitos e universais a todos os brasileiros. E para tanto, adotou uma agenda ultraliberal, nacionalista, populista e negacionista da evidência científica, e trabalha para desqualificar as agências ambientais e órgãos de defesa dos direitos humanos. Ele tomou uma série de medidas de cortes em verbas destinadas a implementação e aplicação de políticas públicas sociais.

Este modelo fez escola e se espalhou pelo país. Por aqui não foi diferente. E como o verdadeiro discípulo é aquele que supera o mestre, os bolsonaristas capixabas, no quesito superação, fizeram bem seu dever de casa. O primeiro turno foi um show de horrores, assistimos candidatos populistas, demagogos e reacionários ao extremo. Só que não acabou. A ameaça do bolsonarismo reacionário continua. Porque entre os radicais e extremistas, existem também os que não gostam deste rótulo. Mas podem ser até piores, por não assumirem publicamente sua ideologia bolsonarista.

É neste contexto de tentativa de superação do bolsonarismo e reafirmação de uma política voltada para as pessoas e o social que passam as eleições. Então analise bem na hora de escolher o prefeito da sua cidade e veja quem se compromete de fato em favor da população e da cidade. Pois a crendice popular afirma que “o caminho para o inferno está pavimentado de boas intenções”. Este é um alerta importante para não cometer erros na escolha do próximo gestor, afinal são quatro anos no poder.

O que não dá para aceitar é ter em terras capixabas governos locais bolsonaristas. O país esta farto desta gente com tendências ao autoritarismo. Eles são obstáculos a uma agenda urgente e necessária de atuação em favor de uma transformação social significativa. A defesa do Estado mínimo, credo defendido por esta turma, não cabe em uma pandemia com crise econômica, alto nível de desemprego e miséria crescente.

Tudo isso gera medo nas pessoas que vivem os seus dias sem saber o que pode acontecer a qualquer momento. Pessoas doentes e vulneráveis podem ser presas fáceis de projetos de candidatos oportunistas. Só um governo que aponta saídas e traz solução urgente, pode gerar esperança nas pessoas. Não se combate o medo e a incerteza com propostas de candidatos que falam muito sem dizer nada e usam palavras vazias e termos ambíguos para iludir as pessoas. Estes só querem se destacar, mas não têm nada de importante para contribuir com a mudança que todos precisam.