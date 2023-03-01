Uma análise qualificada sobre a indústria capixaba

Em meu último artigo nesta coluna destaquei as gigantescas tragédias que desafiaram a indústria capixaba na última década, com base em dados de fontes oficiais e fatos históricos.

Dentre essas, foi citada a significativa redução da capacidade produtiva de petróleo e gás na perspectiva da indústria extrativa. Além disso, a indústria capixaba sofreu com os expressivos impactos negativos ocasionados pelos desastres dos rompimentos das barragens de rejeitos de minério de ferro de Mariana-MG em novembro de 2015 e Brumadinho-MG em janeiro de 2019. Também não podemos desconsiderar que os impactos negativos na economia global ocasionados pela pandemia da Covid-19 foram sofridos mais intensamente pela indústria e pela economia capixaba, uma vez que essa registra um grau de abertura que é quase duas vezes superior ao da nacional, conforme apontam os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Em seu recente artigo intitulado “Tragédias e barbeiragem federal derrubaram a indústria capixaba” , Luiz Paulo Vellozo Lucas, gestor público com ampla experiência e pesquisador de referência, cita a minha coluna de A Gazeta e estabelece um diálogo produtivo no campo das ideias qualificando ainda mais a análise sobre as gigantescas tragédias enfrentadas pela indústria do ES.

Luiz Paulo concorda que a produção de petróleo e gás vem caindo gradativamente no estado pela maturação dos campos de exploração e acrescenta os efeitos negativos gerados pelo novo marco regulatório para o setor, que desdobrou uma forte redução dos investimentos, diminuição das áreas em exploração e queda na produção de petróleo e gás no país e Espírito Santo.

No mencionado artigo, Vellozo Lucas também ressalta que “as tragédias de Mariana e Brumadinho derrubaram a atividade econômica no complexo minero-siderúrgico” e complementa que “o rompimento das barragens causou prejuízos financeiros tremendos e representa o resultado de decisões equivocadas na avaliação de risco na elaboração e execução dos planos de manutenção das barragens”.

Luiz Paulo conclui seu artigo enfatizando que “não é justo que erros e desastres causados fora daqui e que provocaram a queda brutal da produção na indústria extrativa capixaba sejam usados para puxar para baixo nossa autoestima. Podemos continuar mostrando nossas qualidades de cabeça erguida. Somos um estado diferenciado e um modelo para o Brasil”.

Alinhado com esse pensamento reafirmo que o contexto de adversidades enfrentados pela indústria capixaba na última década é muito mais complexo do que parece ser e envolve condicionantes nacionais e internacionais. Devemos ser prudentes e responsáveis com essa análise da indústria do ES, não dá para sair por aí tentado impor na bravata ideias superficiais sem fundamentação.

Também reforço o pensamento de que mesmo com gigantescas tragédias que desafiaram o setor secundário da economia na última década, o ES observou uma maior sofisticação e resiliência de sua indústria. Existe uma consolidada união de esforços entre lideranças e representantes da indústria capixaba para promover uma maior atração de empreendimentos que contribuem para aumentar a diversificação da base produtiva. Insta salientar que essa sinergia não é a regra em outros estados brasileiros.

Por conta dessa ambiência de integração estratégica, na última década observamos a chegada e operação de plantas industriais que produzem bens de maior valor agregado, como a Weg (2011), a Itatiaia (2013), a Marcopolo (2014), dentre outras. Os exemplos não param por aí, de acordo com uma pesquisa do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), até 2026 estão anunciados mais de R$ 50 bilhões em investimentos públicos e privados no nosso território, sendo que 93,7% desse montante se caracterizam como empreendimentos industriais. A indústria de eletrodomésticos Britânia e a fábrica de café solúvel Olam são exemplos de projetos diferenciados que continuam sendo atraídos para o ES. É difícil negligenciar e não reconhecer esses avanços. Tais aspectos desmontam qualquer narrativa vaga e pejorativa sobre a indústria do Espírito Santo.