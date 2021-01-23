Governo brasileiro sempre busca culpados para qualquer contrariedade

Ministro da Saúde, Pazuello, e o presidente Bolsonaro: governo tem incontestável confusão na gestão do combate à pandemia do COVID-19. Crédito: Carolina Antunes/PR

Numa de suas falas, nesta semana - e foram muitas, é importante registrar -, o ministro da Saúde chegou a culpar o fuso horário da Índia pelo atraso nas negociações em torno da liberação dos 2 milhões de doses da vacina AstraZeneca. Revelando, assim, uma incontestável confusão, desacertos, estado de guerrilha, para não dizer de caos dominante, neste país no processo de gestão do combate à pandemia da Covid-19

Felizmente, mesmo atrás de mais de 50 outros países, aos “trancos e barrancos” deu-se início ao tão desejado processo de vacinação. A despeito do fuso horário, é bom que se diga. Ainda bem que o ministro admite que a terra é redonda, pois se fosse plana não haveria o tal fuso horário para atrapalhar.

Essa de culpar o fuso horário revela-nos o lado compulsivo desse governo em sempre estar em busca de culpados para qualquer contrariedade. A depender dos fatos podem ser os governadores, os prefeitos, o Supremo, o Congresso, a imprensa, o Doria e tantos outros mais, a critério das conveniências. Até mesmo os mortos podem levar a culpa, talvez por não terem devidamente seguido o receituário preventivo, ou seja, aquele do tratamento “precoce” indicado.

Agora o problema é com a China, hoje na condição de quase exclusivo fornecedor mundial de insumos para a produção de vacinas. Tanto a AstraZeneca quanto a Coronavac dependem de componentes vindos de lá. Logo a China, o nosso maior parceiro comercial e investidor externo no país, e que foi objeto de ataques do deputado Eduardo Bolsonaro , presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, que acusou o país pelo vírus, por ele classificado como um ataque comunista, e por suposta espionagem através da Huawei. Ataques esses que contaram com o respaldo do ministro Ernesto Araújo, que agora se vê, ironicamente, na condição de peremptória necessidade de “conversar” com a alta patente chinesa.