Espírito Santo diante da bipolaridade sino-americana

Economia capixaba tem forte dependência do comércio exterior Crédito: Vitor Jubini

Qualquer cenário econômico que venhamos projetar para o Espírito Santo , especialmente no longo prazo, pressupõe necessariamente o estabelecimento de hipóteses acerca do desenrolar do processo de reconfiguração da ordem econômica mundial que emergirá da bipolarização entre os Estados Unidos e a China . Mas, essencialmente de como o Brasil se posicionará através de sua política externa.

A economia capixaba tem algo que lhe é muito peculiar: a forte dependência do comércio exterior. E nesse aspecto, particularmente do que acontece nos Estados Unidos, seu maior parceiro comercial, e na China, que aparece na segunda posição. A movimentação financeira do comércio externo capixaba já chegou a representar o equivalente a 50% do PIB. No entanto, em razão da crise, esse percentual caiu para algo em torno de 34%, mesmo assim mantém-se no topo do ranking entre Estados.

O chamamento da atenção, e consequentemente de preocupação, em relação a essa questão, prende-se principalmente ao legado da recente da política externa brasileira, principalmente no tratamento dessa bipolaridade. Uma certa aderência, em certos aspectos até subserviente, do Brasil aos Estados Unidos, sem dúvida, já se impõe como fator dificultador em novos e necessários posicionamentos. E isso, tanto em relação ao lado chinês quanto ao americano, em breve sob comando de Biden.

Pelo menos no campo econômico, que é o que sempre predomina, a tendência é de consolidação do poderio asiático, que se reconfigura agora com o novo acordo de livre comércio entre 15 países, sob a liderança da China e que abarca cerca de 30% do PIB mundial. Esse bloco, além de liderar a nova revolução industrial, a indústria 4.0, tem em mãos também o invejável poderio de direcionar um volume enorme de poupança, coisa escassa hoje nos Estados Unidos e na Europa