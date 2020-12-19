Quebra de paradigma na política de austeridade fiscal

É até possível que a pandemia tenha ajudado a mostrar mais claramente a fragilidade e o despreparo, quase que generalizado, do Estado, através dos seus respectivos governos, em lidar com adversidades como as enfrentadas no momento. E no campo econômico, a questão central, que é ao mesmo tempo uma indagação, diz respeito ao como criar condições favoráveis e sustentáveis para a retomada do crescimento e desenvolvimento de países e do planeta terra. Um desafio que pode implicar, inclusive, a necessidade de se rever certos paradigmas.

Aqui no Brasil, Bresser Pereira e Nelson Marconi, ambos da FGV de São Paulo, em recente fórum de debate defenderam a tese de que a relação dívida/PIB, por exemplo, que hoje no Brasil já beira mais de 90%, não deveria servir como indicador de solvência de um país. A explicação para isso é complexa e não cabe aqui. Isso significa que haveria espaço para expansão da dívida, que poderia ser utilizada, segundo Bresser-Marconi, para investimentos e não custeio. Defendem a criação de uma agencia nacional de investimentos públicos. Algo a provocar brilho nos olhos dos ministros Tarcísio Freitas e Rogério Marinho. Acho que a discussão é válida e bem atual.