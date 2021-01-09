2021 será um ano de inflexão para a economia do ES

Em 2021 poderemos ter a confluência de alguns fatores chave que poderão ajudar o Estado no desempenho da sua economia, retomando assim a sua trajetória exitosa de crescimento acima da média nacional. Contaremos para isso com os fatores já tradicionais vinculados ao comércio externo: preços, quantum e câmbio relativos às nossas commodities. Além disso, expectativas e estimativas apontam para retomadas das economias mundial e brasileira, naturalmente ainda na dependência da evolução da batalha contra a pandemia. Ou seja, a “vacina” terá papel crucial no cenário.