Crônica: Tapa na cara

Will Smith deu um tapa em Chris Rock na cerimônia do Oscar Crédito: Reuters/Folhapress

Tanto Will Smith quanto Chris Rock bateram e apanharam, um do outro – e de si mesmos, na noite da cerimônia do último Oscar.

De um lado o comediante que esperava o riso às custas da dor alheia, do outro o homem de família que se indignou para manter a dignidade.

Ambos, sujeitos que acreditaram naquilo que pensavam…

Perceba, às vezes “acreditar piamente naquilo que se pensa”, é tornar-se escravo dos processos involuntários da mente. Bem como de seus julgamentos, suas críticas, suas limitações, seus medos… Porque, você sabe, a mente não para! Ela julga o presente com olhos do passado o tempo inteiro.

Ela tortura, ataca e pune. A mente apronta: dá comandos, senta a mão, faz o diabo! E é por isso que livrar-se dela é a única possibilidade de nos libertarmos.

Inteligentes que são, um queria o riso da plateia; o outro, respeito, admiração.

Ambos presos nas teias do crivo alheio.

Porque a estrutura do ego é assim mesmo: busca o amor do lado de fora. Deseja um amor que acolha, sustente, conforte. Mas enquanto busca amparo do lado de fora, o ego nos deixa esquecer que somos feitos de pura energia amorosa. Amorosa e universal! Força motriz que a tudo move.

Ora! O ego, a vaidade, a mente, a lógica, como queira, duvida que esse amor sem condições, esse que desejamos a vida inteira, na verdade mora na gente mesmo.

E esquece que só quando o encontramos de fato, é que tudo, tudo, vai virar amor ao nosso redor.

Naquela noite, Will Smith e Chris Rock esqueceram… Olharam pra fora, obedeceram ao ego e fizeram feio. Pobres celebridades, ainda devem estar sem dormir direito…

Mas não sem efeito! A cena colocou o mundo inteiro para pensar que o amor maior é o auto respeito. E esse, ah! Esse vem de dentro, nunca do crivo alheio.

Finalmente, em essência Chris Rock não é um homem mau; assim como, em essência, Will Smith também não é um “bad-boy”. Essa uma questão para reflexão, e não para julgamento. Afinal, não somos só bons, nem só maus: somos a consciência superior em forma de gente (não é fácil mesmo).

Assim seguimos nessa aventura humana buscando espaço para a manifestação da nossa porção mais brilhante!