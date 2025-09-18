Marcus Vinicius Sant'Ana
É historiador e mestre em Estudos Urbanos pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Pesquisa a cultura capixaba e manifestações populares brasileiras. É comentarista da CBN Vitória, no quadro Histórias do Cotidiano

Estátua de Dona Domingas: silêncio e apagamento no Centro de Vitória

Quem não é da região ou não ouviu dos mais velhos histórias sobre ela provavelmente afoga-se em dúvidas básicas que não circundam monumentos de ditadores, médicos e heróis de apenas uma parcela da história

Vitória
Publicado em 18/09/2025 às 04h45


