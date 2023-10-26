Sentido das palavras, direitos humanos e ideologia

As palavras não têm necessariamente sentidos unívocos. A experiência social mostra que os sentidos mudam a depender do contexto, que a pragmática linguística tem enorme valor, e que os consensos sociais sobre os sentidos vão se construindo e reconstruindo com o tempo.

Tal constatação, todavia, não pode nos levar a um relativismo semântico absoluto. A irracionalidade é charmosa, elegante e cumpre lindamente seus fins poéticos. A gente que cuida real, da política, do Direito, não pode se dar ao luxo de gozar, assim, irresponsavelmente, do sentido das palavras. Deve existir um sentido mínimo a ser preservado, uma base de consenso social, sem a qual os debates ficariam totalmente sem sentido. Formar-se-iam dois monólogos simultâneos, não um diálogo.

Talvez esse seja um bom retrato de nossos tempos, nos quais há uma necessidade enorme de desconstruir conceitos, valores e tradições, mas muito antes dessa desconstrução ocorrer por meio do convencimento, da aceitação social, do debate, do processo legislativo, a primeira vítima é sempre a palavra, o seu sentido. Destrói-se, primeiro, o conceito, para depois se tentar ganhar o poder, o debate político.

A palavra que rotula o adversário de extremista, sem que o outro extremo seja igualmente rotulado, a palavra que, sendo a mesma, passa a ser diferente na biologia, nas ciências sociais, no Direito, nas redes sociais, tornando o cidadão comum – desengajado – completamente perdido nessa guerra semântica.

Guerra que vitima aqueles que dela precisam fazer uso para se comunicar, para existir, para ver ordenada a sociedade. Afinal, nem tudo deve ser relativo. O fundamento de nossa organização social é uma ideia absoluta, a qual não admite relativismos: o respeito aos direitos humanos , encampado no inciso II do artigo 4º da Constituição: “A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: (...) II - prevalência dos direitos humanos; (...)”. Não existe desrespeito, do bem, justificável, aos direitos humanos, existe apenas desrespeito.

Curiosamente, logo depois deste dispositivo, o inciso VIII também do artigo 4º da Constituição elenca outro fundamento essencial da República e de suas relações internacionais, qual seja, o “repúdio ao terrorismo”.

Terrorismo é uma dessas palavras cujo sentido é muito bem determinado, e com base nessa premissa, nossa Constituição se estabeleceu. Não há terrorismo do bem, terrorismo justificado, terrorismo para o bem-estar social. Há apenas terrorismo.