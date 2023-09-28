Quais os direitos de quem é desapropriado?

Poucas situações retratam, com tanta fidelidade, o conflito entre o poder do Estado, na consecução do interesse público, e as garantias individuais quanto a desapropriação. Especialmente porque falamos da possibilidade de um particular perder a propriedade de um bem, coercitivamente, por determinação unilateral do Estado.

Desapropriar significa retirar à força o patrimônio de alguém, sem que o expropriado tenha necessariamente feito qualquer coisa de errado. Não é a perda de um bem pela dívida, nem tampouco a perda decorrente da prática de um crime ou de um ato ilícito.

Na maioria dos casos, o poder se legitima apenas pelo interesse público, a desfazer a propriedade privada, eliminando-a de todas as suas características essenciais, de modo a criar situação jurídica, originária e desapegada da anterior: a propriedade em favor do ente estatal.

É evidente que tal poder não poderia, jamais, ser exercido sem restrições dentro de uma democracia. A desapropriação exige do Estado adequada motivação, a proclamação dos motivos que justificam a desapropriação, naquilo que se chama declaração de utilidade pública.

A desapropriação pode ocorrer por interesse social, para fins de reforma agrária ou urbanização, ou ainda pela utilidade pública. O artigo 5º do Decreto-lei nº 3.365/41 arrola as hipóteses, as quais variam da segurança nacional à defesa do estado, passando por questões relativas a desastres e calamidades, saúde pública, meios de transporte e cultura, até os casos mais comuns relacionados à urbanização e à efetivação de obras públicas.

A desapropriação exige, também, um procedimento prévio, com a obtenção de informações técnicas e oferecimento de adequadas oportunidades para uma solução consensual do conflito entre público e privado.

Desapropriação Crédito: Shutterstock

A crise maior surge, exatamente, na quantificação da indenização justa. Nem sempre é fácil de adotar critérios para a avaliação objetiva e técnica de determinado bem, a qual deve levar em consideração outras vendas de bens similares ocorridas na mesma região, a qualidade das benfeitorias, dos acessos, e a localização urbana ou rural do bem.

Somente mediante a indenização adequada, depositada previamente, o poder público pode levar a cabo a desapropriação.