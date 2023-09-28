Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Direito

Quais os direitos de quem é desapropriado?

A desapropriação exige do Estado adequada motivação, a proclamação dos motivos que justificam a desapropriação, naquilo que se chama declaração de utilidade pública

Públicado em 

28 set 2023 às 14:05
Marcelo Pacheco Machado

Colunista

Marcelo Pacheco Machado

Poucas situações retratam, com tanta fidelidade, o conflito entre o poder do Estado, na consecução do interesse público, e as garantias individuais quanto a desapropriação. Especialmente porque falamos da possibilidade de um particular perder a propriedade de um bem, coercitivamente, por determinação unilateral do Estado.
Desapropriar significa retirar à força o patrimônio de alguém, sem que o expropriado tenha necessariamente feito qualquer coisa de errado. Não é a perda de um bem pela dívida, nem tampouco a perda decorrente da prática de um crime ou de um ato ilícito.
Na maioria dos casos, o poder se legitima apenas pelo interesse público, a desfazer a propriedade privada, eliminando-a de todas as suas características essenciais, de modo a criar situação jurídica, originária e desapegada da anterior: a propriedade em favor do ente estatal.

Veja Também

Cariacica desapropria área para parque de exposições: R$ 12 milhões

Colégio da elite fundado há 90 anos será desapropriado no ES

Término de rodovia entre Viana e Vila Velha depende de 180 desapropriações

É evidente que tal poder não poderia, jamais, ser exercido sem restrições dentro de uma democracia. A desapropriação exige do Estado adequada motivação, a proclamação dos motivos que justificam a desapropriação, naquilo que se chama declaração de utilidade pública.
A desapropriação pode ocorrer por interesse social, para fins de reforma agrária ou urbanização, ou ainda pela utilidade pública. O artigo 5º do Decreto-lei nº 3.365/41 arrola as hipóteses, as quais variam da segurança nacional à defesa do estado, passando por questões relativas a desastres e calamidades, saúde pública, meios de transporte e cultura, até os casos mais comuns relacionados à urbanização e à efetivação de obras públicas.
A desapropriação exige, também, um procedimento prévio, com a obtenção de informações técnicas e oferecimento de adequadas oportunidades para uma solução consensual do conflito entre público e privado.
Pagamento de dívida
Desapropriação Crédito: Shutterstock
A crise maior surge, exatamente, na quantificação da indenização justa. Nem sempre é fácil de adotar critérios para a avaliação objetiva e técnica de determinado bem, a qual deve levar em consideração outras vendas de bens similares ocorridas na mesma região, a qualidade das benfeitorias, dos acessos, e a localização urbana ou rural do bem.
Somente mediante a indenização adequada, depositada previamente, o poder público pode levar a cabo a desapropriação.
Todos esses requisitos devem ser observados para que a desapropriação ocorra de modo válido, sendo direito do expropriado questionar o procedimento e, especialmente, a indenização oferecida pelo poder público. Não basta a manifestação da vontade do Estado em desapropriar, é fundamental respeitar os direitos e garantias do cidadão que sofre os efeitos do poder estatal.

Marcelo Pacheco Machado

Tópicos Relacionados

Direito imoveis
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre
Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados